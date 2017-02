Droht ein Apotheken-Sterben? Die Bundestagsabgeordnete Maria Michalk diskutiert in Bischofswerda über die Zukunft von Apotheken.

Maria Michalk, Bundestagsabgeordnete der CDU, kommt zu einem öffentlichen Forum nach Bischofswerda. © Uwe Soeder

Mit der Zukunft der Apotheken in Deutschland beschäftigt sich ein öffentliches Forum an diesem Donnerstag in Bischofswerda. Maria Michalk, Bundestagsabgeordnete der Region und gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, nimmt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom Herbst 2016 zum Anlass einzuladen. Die Richter in Luxemburg erklärten, die in Deutschland geltende Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente widerspreche dem europäischen Recht, weil der freie Warenverkehr behindert werde. Damit könnten Patienten künftig ihre Medikamente auch bei einer billigeren ausländischen Versandapotheke bestellen.

Dieses Urteil greife „gewaltig in das deutsche Gesundheitssystem ein“, erklärte Maria Michalk. Was es für Patienten bedeutet und wie Politiker darauf reagieren, ist Thema des Forums. Es beginnt am Donnerstag 19.30 Uhr im Hotel „Evabrunnen“ am Bischofswerdaer Markt. (szo)

