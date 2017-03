Droht das Parkchaos am Schillerplatz? Wie wichtig sind die Stellplätze an der Elbe? Eine Tour durch das Viertel zu Händlern und Anliegern.

Der Parkplatz wird rege genutzt. Anwohner und Gastrononem wollen ihn nicht hergeben. © Sven Ellger

Mittwoch, acht Uhr morgens. Die ersten Mitarbeiter der Büros und Kanzleien biegen in den Parkplatz am Schillerplatz ein. Noch sind freie Plätze zu haben, doch er füllt sich innerhalb von ein paar Minuten. Simone Müller, arbeitet in einem Büro in der Hüblerstraße und ist auf den Stellplatz angewiesen. Sie steigt aus dem Wagen, rückt die Sonnenbrille zurecht und klemmt sich die Aktentasche unter den Arm. „Ich wohne am Stadtrand und brauche mein Auto für Kundentermine, wenn der Parkplatz wegfallen sollte, bin ich aufgeschmissen“, sagt die 38- Jährige.

Wegfallen soll er auch nicht ganz, aber kleiner werden. Zumindest einem Antrag der Stadtratsmehrheit von Linken, Grünen, SPD und Piraten. Der Parkplatz werde in der jetzigen Größe nicht benötigt, außerdem rage er ins Naturschutzgebiet hinein, begründet Linken-Stadtrat Tilo Wirtz. Das Parken unter dem Blauen Wunder soll aus Brandschutzgründen komplett verboten werden. Der Ortsbeirat Blasewitz sprach sich gegen den Antrag und damit für den Parkplatz aus. Nun muss der Stadtrat entscheiden.

Die Bürokauffrau Simone Müller findet an zwei Tagen in der Woche jetzt schon nur schwer einen Platz, denn dann ist der obere Bezahlparkplatz mit dem Wochenmarkt belegt. Beklagen will sie sich nicht, denn für ihr Mittagessen kauft sie gern dort ein. Die Händler sind verunsichert über die aktuelle Diskussion. „Wie geht's denn dann weiter mit dem Markt, wenn der Parkplatz kleiner wird?“, fragt ein Gemüsehändler. Das ist aktuell noch unklar. Wie viele Parkplätze genau wegfallen würden, wissen auch die Antragsteller nicht, so Linken-Stadtrat Wirtz.

Mittlerweile ist es 11 Uhr am Vormittag. Es ist relativ leer am Schillerplatz, die meisten sind in ihren Büros. Ein paar ältere Menschen und Familien mit kleinen Kindern sind unterwegs. Einige von ihnen steuern die Apotheke von Doris Trepmann auf der Loschwitzer Straße an. „Die Parkplätze hier am Schillerplatz sind essenziell für alle Händler“, sagt Trepmann, die auch im Händlerverein Brückenschlag Mitglied ist. Gäbe es tatsächlich irgendwann noch weniger Parkmöglichkeiten, wandern noch mehr Kunden ab, ist sich Trepmann sicher. Dorthin, wo es viele und vor allem kostenlose Stellflächen gibt – ins Seidnitz-Center oder gar in den weit entfernten Elbepark. Sie selbst hat vor allem Stammkunden, die mit Bus und Bahn kommen. „Wer gern direkt vor der Apotheke parken will und nur schnell reinspringen will, kommt ohnehin nicht zu mir“, sagt sie. Dafür sei die Parkplatzsituation am Schillerplatz schon immer zu schwierig.

Inzwischen ist es 12 Uhr. Zeit für ein Mittagessen. Viele Blasewitzer pilgern dafür in den Schillergarten. Die Tische sind gut besetzt. „Wir haben viel älteres Publikum, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Wenn sie keinen Parkplatz vor der Tür finden, kommen sie vielleicht nicht wieder“, befürchtet Thomas Jakob vom Schillergarten. Der Weg ins Parkhaus der Schillergalerie sei mit Rollator oder Krückstock einfach zu weit und führt über zwei Ampeln. Das fürchten viele seiner Gäste. Eines will Thomas Jakob loswerden: Der Parkplatz ist nicht der „Schillergarten-Parkplatz“, wie immer wieder betont wird. Er wird von allen Blasewitzern genutzt, sagt er.

15 Uhr – Zeit für einen Kaffee in der Villa Marie. Das Restaurant liegt gleich an der Elbe. „Klar profitieren wir neben dem Schillergarten im Moment auch von kostenlosen Plätzen direkt vor unserer Tür, aber das würde sich auch nicht ändern, wenn das Parken hier Geld kosten würde“, so Geschäftsführer Sebastian Roelke. Statt den Parkplatz zu verkleinern, sollte man eher darüber nachdenken, ihn ordentlich zu bewirtschaften. Wer sich um die Fläche kümmert, könnte damit dann auch Geld verdienen, findet er.

Momentan gehört der Platz dem Freistaat. Das Parken ist nicht ausdrücklich verboten. Es gilt nur als Ordnungswidrigkeit, da sich die Flächen im Naturschutzgebiet befinden. Das stört nur fast niemanden.

