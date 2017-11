Droht auf der Linie 308 neuer Ärger? In den vergangenen Jahren waren Busse oft nicht pünktlich oder zu voll. Jetzt soll die Linie verändert werden. Doch es gibt Kritik an den Plänen.

Busse der Linie 308 waren in den zurückliegenden Jahren oft in den Schlagzeilen, weil es immer wieder Probleme bei der Schülerbeförderung gab. In den vergangenen Monaten hat sich die Situation dank Veränderungen der Schule und des Busunternehmens entspannt. Das könnte nun wieder aufs Spiel gesetzt werden. © Archiv/Norbert Millauer

Kaum eine andere Buslinie im Landkreis bereitet seit Jahren so viele Probleme wie die 308. Immer wieder kamen Schüler der Radeburger Heinrich-Zille-Oberschule zu spät zum Unterricht, weil die Busse nicht pünktlich waren. Es gab sogar mehrfach Fälle, dass Mädchen und Jungen nicht mitgenommen wurden, weil die Busse schon zu voll waren. Denn nicht nur Oberschüler aus Medingen und Großdittmannsdorf nutzen die Busse, sondern auch die Großdittmannsdorfer Grundschüler, die in die Schule auf dem Meißner Berg in Radeburg müssen. Hinzu kommt: Auf der Linie 308 fahren keine Schul-, sondern ganz normale Linienbusse, die also auch von Leuten genutzt werden, die zur Arbeit oder zum Arzt wollen.

Für den Ärger mit der 308 gibt es vor allem zwei Gründe: Der eine ist die ungewöhnlich lange Strecke, auf der die Busse unterwegs sind – von Radeberg über Klotzsche bis Radeburg und zurück. Der zweite ist, dass die Linie so in zwei Landkreisen (Bautzen und Meißen sowie der Landeshauptstadt verkehrt). Zuständig ist dafür allerdings allein der Landkreis Bautzen. Und der ist es auch, der nun Veränderungen an der Linie 308 plant.

Hintergrund ist, dass der Nachbarlandkreis den Busverkehr in seiner Zuständigkeit zum 1. Januar 2019 neu vergeben muss. In diesem Zusammenhang haben Fachleute die Buslinien in den vergangenen Wochen unter die Lupe genommen. Entstanden ist daraus ein vorerst internes Arbeitspapier für den Bereich Radeberg. Doch obwohl dieses bisher nur hinter verschlossenen Türen diskutiert wurde, gibt es an Teilen bereits heftige Kritik. So auch an den Plänen für die Linie 308.

Für diese sind nach SZ-Informationen einschneidende Veränderungen geplant. Damit die Route nicht mehr so lang ist, soll sie offenbar auf zwei Linien aufgesplittet werden – die 317 und die künftige 318. „Die Linie 318 soll die Fahrten nach Radeburg übernehmen“, weiß René Edelmann, Ortsvorsteher in Medingen. Diese Linie verkehre grundsätzlich wochentags zwischen Ottendorf-Okrilla und Radeburg. Der Schülerverkehr dagegen soll mehrmals täglich von Dresden-Klotzsche über Medingen-Hufen nach Radeburg geführt werden. Auch in die Gegenrichtung sind morgens zwei Direktfahrten vorgesehen.

Doch nachdem sich der Ortsvorsteher einen ersten Überblick über die Fahrpläne und das Konzept verschafft hat, hält sich seine Begeisterung in Grenzen. Zu viele Schwachstellen habe er in den Fahrplänen gefunden. So hätten die Fachleute bei ihren Untersuchungen seiner Ansicht nach offenbar weder die Unterrichtszeiten der Oberschulen Radeburg und Ottendorf-Okrilla sowie der Gymnasien Radeberg und Dresden-Klotzsche betrachtet, noch die Betriebszeiten der Gewerbegebiete Medingen, Weixdorf-Promigberg und Radeburg.

Michael Ufert, der Leiter der Zille-Oberschule, teilt die Bedenken des Medinger Ortsvorstehers. Der Schulleiter hat die in dem Arbeitspapier genannten Ankunftszeiten der Busse mit dem Beginn der Unterrichtsblöcke seiner Schule verglichen und ist dabei gleich auf mehrere Probleme gestoßen. „Die nullte Stunde, die bei uns 7.10 Uhr beginnt, wäre für auswärtige Schüler nicht zu schaffen.“ Jetzt kommt der Bus 6.50 Uhr am Rathaus an, für die neue 318 ist als Ankunft 7.19 Uhr geplant. Vom Landratsamt Meißen, das offenbar von den Bautzener Kollegen in die Überlegung einbezogen wurde, habe er schon die Anfrage bekommen, ob diese Stunde denn unbedingt erforderlich sei. „Bei 14 Klassen müssen wir jeden Tag zwei bis drei Klassen in diese Zeit reinnehmen“, sagt der Schulleiter. Doch auch bei der Hauptzeit, die um 8.10 Uhr beginnt, droht neuer Ärger, sollte das jetzige Papier so umgesetzt werden. Der Direktbus aus Klotzsche käme um 7.58 Uhr an. „Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass zwölf Minuten Übergangszeit knapp sind“, so Michael Ufert. Die Schule hatte zu Schuljahresbeginn extra den Start der ersten Stunde um fünf Minuten nach hinten verschoben, damit die Schüler 16 statt elf Minuten Zeit für den Weg von der Haltestelle bis zum Bus haben.

Zudem ist dem Schulleiter aufgefallen, dass zwischen den beiden genannten Bussen offenbar kein weiterer fahren soll. Derzeit ist das noch so. Mit diesem Bus sollen vorrangig die Grundschüler fahren. „Bei den derzeitigen Planungen sehe ich die Gefahr, dass vor allem im Winter fast alle Schüler den ersten Bus nehmen, um nicht zu spät zu kommen.“ Damit wäre der wieder überfüllt, zudem müssten die Oberschüler bis zum Beginn der ersten Stunde 51 Minuten warten.

Auch Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter sieht die Pläne für die Zukunft der Linie 308 kritisch. „Das werden wir auch so aufschreiben.“ Noch ist die Stadt allerdings gar nicht offiziell in die Überlegungen der Nachbarn einbezogen.

