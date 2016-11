Drohne entflogen?

Zoff am Imbiss

Freital. Zu einer Auseinandersetzung an einem Imbiss in Freital wurde die Polizei am Montagabend an die Dresdner Straße gerufen. Ein Mann (20) aus Afghanistan hatte gegen halb elf zunächst in dem Lokal einen Streit mit einem Mitarbeiter (22) angefangen, so die Beamten. In der Folge zerschlug der 20-Jährige mit einer Holzlatte eine Werbetafel des Geschäfts und verursachte dabei Schaden von rund 700 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung.