Drohen Fahrverbote auch in Dresden?

In Stuttgart sind sie gerichtlich bestätigt, auch in München wird darüber nachgedacht: Fahrverbote für Autos. Müssen auch die Dresdner bald damit rechnen? Darüber diskutieren Fachleute am heutigen Dienstag um 18 Uhr im Lichthof des Verkehrsmuseums. Im Rahmen der europäischen Woche der Mobilität treffen sich um 18 Uhr Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne), die Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Dorothee Saar, Gerd Lottsiepen vom Bundesverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) sowie Andreas Hemmersbach, Mitglied im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sowie Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zur öffentlichen Podiumsdiskussion. Informiert wird auch über die aktuelle Luftqualität in Dresden. (SZ)

