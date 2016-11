Drohbriefe gegen Pfarrer aus dem Kongo Der Fall hat bundesweit Empörung ausgelöst. Ein Geistlicher wird mit dem Tod bedroht. Der Täter schweigt.

Olivier Ndjimbi-Tshiende verfolgt als Zeuge den Prozess gegen einen Rentner, von dem er Morddrohungen erhalten hatte. © dpa

Ebersberg. Ein als Rassist bekannter Rentner muss sich seit Montag wegen Morddrohungen gegen den dunkelhäutigen Ex-Pfarrer von Zorneding vor Gericht verantworten. Der 74-Jährige ist wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung angeklagt. Er soll dem aus dem Kongo stammenden katholischen Geistlichen zwischen November 2015 und März 2016 mindestens zwei Schreiben mit ausländerfeindlich motivierten Morddrohungen geschickt haben.

Der Rentner aus München ist schon mehrfach als Rassist öffentlich unangenehm in Erscheinung getreten. Er schwieg zum Auftakt des Prozesses vor dem Amtsgericht Ebersberg. Zu der Verhandlung war als Zeuge auch der bedrohte Priester Olivier Ndjimbi-Tshiende erschienen, der nach den Morddrohungen von seinem Amt als Pfarrer zurückgetreten war. Der 67-jährige frühere Geistliche forscht heute an der Katholischen Universität in Eichstätt zu den Themen Flucht, Vertreibung und Asylpolitik.

Eigentlich hatte der Prozess schon am 18. Oktober beginnen sollen. Doch der Angeklagte erschien nicht im Gericht. Daraufhin erließ die zuständige Richterin Haftbefehl; zwei Tage später wurde der Mann gefasst.

Die rassistische Hetze gegen den Pfarrer von Zorneding bei München hatte nicht nur bundesweit Aufsehen erregt. Die Berichte schlugen auch im Ausland hohe Wellen. Auslöser der Drohungen waren fremdenfeindliche Äußerungen der Zornedinger Gemeinderätin Sylvia Boher (CSU) gewesen, die der Pfarrer scharf verurteilte. Daraufhin gingen Drohschreiben im Pfarramt ein. „Wir werden Dich auslöschen“ oder „Wir schicken Dich in die Hölle“ stand darin nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Ein CSU-Vertreter soll den Pfarrer als „Neger“ bezeichnet haben.

Nach Angaben der Polizei soll der Pfarrer auch mehrere Drohbriefe mit „Auschwitz-Bezug“ erhalten haben. Ndjimbi-Tshiende hielt die massive Bedrohung nicht mehr aus. Anfang März schließlich trat er von der Pfarrstelle zurück. (dpa/epd)

zur Startseite