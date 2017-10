Drogeriemarkt soll erweitert werden Ein modernerer Markt ist in Großenhain geplant. Einen konkreten Termin für die Wiedereröffnung gibt es bisher aber nicht.

Der Drogeriemarkt dm in Großenhain soll erweitert werden. Ein modernerer Markt ist geplant. „Wir renovieren und erweitern sukzessive unsere Filialen. In Großenhain planen wir 2018 einen umfassenden Umbau, in dem das aktuelle Ladenbild umgesetzt wird“, so Rüdiger Heinzig, dm-Gebietsverantwortlicher. Da man sich noch in der Planung befinde und noch einige Abstimmungen notwendig seien, könne zum jetzigen Zeitpunkt kein konkreter Termin für die Wiedereröffnung genannt werden. „Wir freuen uns schon darauf, die Kunden nach dem Umbau in dem noch schöneren dm-Markt begrüßen zu dürfen“, so Heinzig. (krü)

