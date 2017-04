Drogeriemarkt eröffnet neue Filiale in Görlitz Auch in Königshufen bietet das Unternehmen dm schon bald seine Waren an. Es ist der vierte Standort in Görlitz.

Das sind die Mitarbeiterinnen, die künftig in der neuen dm-Filiale in Königshufen arbeiten werden. Leiterin ist Stefanie Schmidt (vorn links). © dm

Görlitz/Karlsruhe. Am Donnerstag, dem 6. April, öffnet eine neue Filiale der Drogeriekette dm in Görlitz. Das Geschäft befindet sich im Einkaufszentrum Königshufen auf dem Markkauf-Areal. Wie ein dm-Sprecher mitteilt, hat die Filiale ab 8 Uhr geöffnet.

Mit der Neueröffnung entstehen demnach auch vier neue Arbeitsplätze. In der Filiale wird es etwa eine Ruhebank sowie einen Wickeltisch mit kostenlosen Windeln und Pflegeprodukten und eine Spielecke für Kinder geben.

Das Unternehmen bietet zur Eröffnung verschiedene Aktionen an. So soll etwa von Donnerstag bis Sonnabend das „Theater der 13 Sinne“ mehrfach auftreten. Zudem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer für ein Jahr einen wöchentlichen Putzservice für zu Hause gewinnen können.

Die Filiale in Königshufen wird die vierte der Kette in Görlitz sein und von Stefanie Schmidt geleitet. Bislang gibt es eine dm-Filiale in Rauschwalde und die beiden Standorte in der Innenstadt an der Berliner Straße und am Demianiplatz. (szo)

