Gerichtsbericht Drogensüchtiger kidnappt alten Herrn auf der B 170 Nach einem missglückten Einbruch kapert ein Tscheche das Auto eines Rentners. Dieser wusste sich aber zu helfen.

An diesem Getränkemarkt in Schmiedeberg scheiterte ein Einbruchsversuch. Danach kam die Entführung. © Egbert Kamprath

Der 7. August 2016 sei ein warmer Tag gewesen, sagt Frau H. Deswegen habe sie am Vormittag die Fenster ihrer Wohnung offen stehen gehabt. Gegen elf Uhr, so berichtet die Schmiedebergerin, habe sie ein dumpfes Pochen gehört. Ein Mann schlug mit einem Kantholz auf die Tür des gegenüberliegenden Getränkemarktes ein . „Ich rief, ob alles in Ordnung ist“, sagt die Frau. Als Antwort bekam sie nur ein „Okay“. Damit gab sie sich aber nicht zufrieden. Die 70-Jährige holte ihr Telefon und ging raus, um der Sache auf den Grund zu gehen. Inzwischen war der Mann, der offensichtlich versucht hatte, in den Getränkemarkt an der Altenberger Straße einzubrechen, Richtung Kipsdorf geflohen. Die Rentnerin sah noch, dass er einmal stürzte und mehrfach versuchte, auf der B 170 Autos anzuhalten.

Auch der 88-jährige Fahrer eines Ford ging vom Gas. Das tat er aber nicht wegen dem Flüchtigen, sondern weil er in Höhe Buschmühle Frau H. am Straßenrand stehen sah. „Mir war klar, dass da irgendetwas im Gange sein musste, weil die Frau so aufgeregt in ihr Telefon sprach. Außerdem trug sie eine Schürze und Hausschuhe“, sagt der Senior. Da sie ihm aber nicht klar signalisiert hatte, ob sie Hilfe brauchte, sei er weitergefahren. Unmittelbar nach der nächsten Kurve habe ihn dann der Angeklagte angehalten und sei zu ihm ins Auto gestiegen. Vom Beifahrersitz aus hatte er den rüstigen Mann aufgefordert, sofort weiterzufahren. „Er sagte immerzu ,Zinnwald, Zinnwald‘ und zog dann eine Schere aus seinem Rucksack. „Die hielt er mir an die Seite“, erzählt der Ford-Fahrer.

Von Haus aus wenig furchtsam, machte der Rentner durch Fahrmanöver andere Fahrer auf sich aufmerksam. Diese eilten ihm zu Hilfe, als er in Höhe des ehemaligen Zollamts seinen Fiesta voll abbremste. Sein Entführer floh, wurde aber wenig später von der Polizei gestellt.

Wegen versuchten gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahls und versuchter schwerer räuberischer Erpressung steht Lubomir M. nun vor dem Landgericht in Dresden. Vor der 15. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Christian Linhardt räumt der 37-jährige Tscheche beide Taten auch sofort ein. Bereits zwei Tage vor dem Einbruchsversuch in Schmiedeberg sei er nach Deutschland gekommen. In Dresden war er schon einen Tag nach seiner Einreise wegen Ladendiebstahls festgenommen und verhört worden. Doch statt ihn nach der Vernehmung zurück an die deutsch-tschechische Grenze zu bringen, hatten ihn die Polizeibeamten mitten in der Nacht in Schmiedeberg abgesetzt. „Ich war verzweifelt, außerdem ging es mir nicht gut“, sagt der Angeklagte, der heroinsüchtig ist. Nachdem er die Nacht in einem leerstehenden Haus verbracht hatte, sei er losgegangen, um in den Getränkemarkt einzubrechen. „Ich hatte Entzugserscheinungen, weil die Polizei meine Drogenersatzmedikamente eingezogen hatte. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte“, klagt der Mann und beteuert, weder den Vorsatz gehabt zu haben, in den Getränkemarkt einzubrechen, noch den alten Mann zu verletzen oder sein Auto zu stehlen.

Ob die Drogen oder die Entzugserscheinungen die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten beeinträchtigt hatten und ob er womöglich vermindert schuldfähig ist, muss nun ein Gutachten klären. Zudem müssen an einem zweiten Verhandlungstag weitere Zeugen gehört werden. Ein Urteil wird am 24. Januar erwartet.

zur Startseite