Drogensüchtiger Dieb festgenommen Polizisten haben in der Nacht zum Freitag einen 31 Jahre alten Mann aus Polen mit Crystal und Diebesgut erwischt. Gegen ihn erging Haftbefehl.

Beamte der Großenhainer Polizei haben am vergangenen Freitag einen 31-jährigen Polen festgenommen. Die Einsatzkräfte stoppten den Opel des Mannes gegen 5 Uhr auf dem Steinweg. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Test verlief positiv auf Amphetamine. Zudem hatte er knapp zwei Gramm Crystal bei sich.

Bei der weiteren Kontrolle fanden die Polizisten außerdem verschiedene Werkzeuge im Fahrzeug des 31-Jährigen, die aus einem Einbruch in einen Kleintransporter an der Albertstraße stammten. Der VW war in der in der Nacht zum Freitag aufgebrochen worden, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Montag mit.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 5 weiter Fahrer beim Überholen verletzt Hirschstein. Ein 21-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag mit einem Opel die B 6 aus Richtung Klappendorf kommend in Richtung Prausitz und wollte an einer Bergkuppe eine Fahrzeugkolonne überholen. Als sich Gegenverkehr näherte, wich der 21-Jährige aus und streifte zwei Bäume. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Am Opel entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Mit 1,8 Promille am Steuer Priestewitz. Ein 36-Jähriger wollte am frühen Sonntagmorgen mit einem VW Golf aus Richtung Wantewitz auf die B 101 auffahren. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme setzte sich der 36-Jährige zur Wehr, attackierte und beleidigte die Beamten. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt. Einbruch in Handwerksbetrieb Lampertswalde. Unbekannte hebelten vermutlich in der Nacht zum Sonntag ein Fenster am Gebäude eines Handwerksbetriebes an der Straße Am Markt auf. Im Haus brachen sie mehrere Zimmer- und Schranktüren auf und durchsuchten die Räume und das Mobiliar. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wurde auf rund 2.500 Euro beziffert. Diebe im Vereinsheim Lampertswalde. An einem Sportlerheim an der Weißiger Straße hatten Unbekannte am vergangenen Wochenende ein Fenster eingeschlagen und sich anschließend Zutritt zu den Räumen verschafft. Im Haus brachen sie die Tür zu einem Lagerraum auf. Einer ersten Einschätzung nach wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Lauben aufgebrochen Nünchritz. In den vergangenen Tagen begaben sich Unbekannte in eine Kleingartensparte am Geyersberg und brachen mehrere Lauben und Schuppen auf. Aus den Räumen stahlen sie anschließend diverse Werkzeuge, Kleingeräte sowie Unterhaltungselektronik. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.

Der Pole wurde inzwischen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 31-Jährige wurde in eine JVA gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (SZ)

zur Startseite