Drogenrazzia im Raum Kamenz Nach einer Aktion in Großröhrsdorf haben die Beamten ein zweites Mal zugeschlagen – mit Erfolg.

© picture allianz/dpa

Zahlreiche Beamte der Polizei haben am Donnerstag in der Stadt Kamenz und in ihrem Umfeld mehrere Objekte durchsucht. Dabei kam auch eine Hundestaffel zu Einsatz. Es ging um umfangreiche Ermittlungen zur Betäubungsmittelkriminalität. Die Polizisten haben diverse Beweismittel gesichert und auch einen Tatverdächtigen festgenommen, bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Der Mann wird am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Durchsuchungen haben das Ziel, den zunehmenden Drogenmissbrauch zielstrebig zu bekämpfen, insbesondere auch die Hintermänner. Aus gleichem Anlass hatte es bereits in der letzten Woche eine ähnliche Razzia in Großröhrsdorf gegeben, wie jetzt zu erfahren war. Weitere Informationen zu den Ermittlungen, die zielstrebig fortgesetzt werden, will die Polizei am Freitag preisgeben, heißt es. (SZ)

