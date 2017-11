Drogenrausch und Brandstiftung

Unter Drogen auf der A4 Bautzen/Weißenberg. Dienstagvormittag hat eine Polizeistreife einen augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer gestoppt. Gegen 8 Uhr fiel ihnen auf der A4 zwischen Bautzen und Weißenberg ein Renault Master auf. Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Löbauer Wasser verriet ein Drogenschnelltest beim 27-jährigen Fahrer den Konsum von Amphetaminen. Die Autobahnpolizisten untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht nach einer Analyse des Blutes bestätigen, kommen auf den Fahrer ein Monat Fahrverbot und mindestens 500 Euro Bußgeld zu.

Fahrradunterstand in Brand gesetzt Königsbrück. Schaden von mehreren Hundert Euro sind am Dienstagabend am Fahrradunterstand an der Königsbrücker Bahnhofstraße entstanden. Unbekannte hatte das Plexiglas-Dach in Brand gesteckt. Eine Zeugin konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher ersticken. Eine Polizeistreife stellte wenig später in Tatortnähe drei Jugendliche im Alter von 14 Jahren fest. Die Kriminalpolizei untersucht jetzt, ober die Brandstiftung auf ihr Konto geht oder jemand anderes die Überdachung angezündet hat.

Garage aufgebrochen Bautzen. Zwischen Sonnabendnachmittag und Dienstagvormittag sind Unbekannte in Bautzen in eine Garage an der Neustädter Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten ein Komplettradsatz sowie diverse Kleinwerkzeuge. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer in Summe auf etwa 2000 Euro. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Fahrrad gestohlen Bautzen. Einbrecher durchwühlten in der Nacht zum Dienstag eine Firma in der Bautzener Gerberstraße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie hier nichts. Anschließend verschafften sich die Täter aber Zutritt zu einem benachbarten Schuppen und stahlen daraus ein Fahrrad der Marke Raleigh. Insgesamt entstand ein Schaden von 500 Euro.

Skoda beschädigt Radeberg. Am Dienstagnachmittag sind in Radeberg Unbekannte in einen Skoda Octavia eingedrungen, der an der Bahnhofstraße stand. Die Täter bauten das Autoradio mit Navigationssystem sowie einen Drehlichtschalter aus. Den Wert der gestohlenen Teile schätzte der Eigentümer in Summe auf 2000 Euro. Der Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

Betrunken am Steuer Bernsdorf. Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 37-Jährigen am Steuer eines Suzuki Baleno, den die Polizei am Dienstagabend in Bernsdorf auf der Straße des 8. Mai anhielt. Ein Atemtext ergab bei ihm 1,20 Promille. Die Fahrt war für den Mann zu Ende. Die Polizisten begleiteten ihn zur Blutentnahme. Den Führerschein hat nun die Polizei in Verwahrung.