Drogenprozess geht in Verlängerung Eine junge Frau steht in Bautzen wegen des Handels mit Crystal vor Gericht. Die Liste der Vorwürfe ist lang.

Drogenhandel ist ein einträgliches Geschäft. Die 29-jährige Frau aus Radeberg soll Einnahmen von knapp 80 000 Euro erzielt haben. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten. © dpa

Überraschung im Fall der mutmaßlichen Drogenhändlerin aus Radeberg: Nach Aussagen von Reinhard Schade, Richter am Landgericht Görlitz, geht der Prozess in die Verlängerung. „Am Donnerstag wurden vom Gericht den ganzen Tag über Zeugen vernommen. Ein Urteil ist noch nicht ergangen“, sagte er am späten Nachmittag. Das Gericht setzte vielmehr einen zusätzlichen Verhandlungstag an. Der Prozess wird am Dienstag, dem 20. Dezember, fortgesetzt. Verhandlungsbeginn ist um 9 Uhr an der Außenstelle Bautzen des Landgerichtes Görlitz. „Dann ist voraussichtlich auch mit einem Urteil zu rechnen.“ Ursprünglich hatte die Richterin nur einen Verhandlungstag anberaumt. Einzelheiten des ersten Prozesstages nannte Reinhard Schade nicht.

Der 29-jährigen Frau wird vorgeworfen, mit Crystal und Marihuana gehandelt zu haben. Nach den Ermittlungen hat sie die Drogen in Radeberg und Umgebung gekauft und dann mit Gewinn weiter veräußert. Allein mit Crystal hat sie nach Angaben des Gerichtes 109 Mal gehandelt. Damit erzielte sie erhebliche Einnahmen. Der Erlös soll laut Staatsanwaltschaft knapp 80 000 Euro betragen haben. Allerdings liegen die Taten schon einige Zeit zurück. Die Radebergerin soll sie von September 2012 bis September 2014 begangen haben. Die junge Frau ist der Staatsanwaltschaft gut bekannt. Sie wurde bereits dreimal verurteilt. Laut Polizeidirektion Dresden wird Crystal meist in tschechischen Drogenküchen unweit der Grenze hergestellt. Das Geschäft ist fest in der Hand der vietnamesischen Mafia, der Verkauf läuft über die Asia-Märkte an der Grenze.

In Tschechien werden nach Schätzungen jährlich zehn bis zwölf Tonnen Crystal für den deutschen Markt hergestellt. Von dort kommt die Droge dann auch in den Raum Radeberg. Crystal wird gleich hinter der Grenze für acht Euro pro Gramm verkauft. In Dresden ist ein Gramm dann schon einhundert Euro wert, in Berlin 120, in der Schweiz gar 300 Euro.

Crystal macht vor allem körperlich abhängig. Oft schon reicht einmaliger Missbrauch, um nicht mehr davon wegzukommen. 35 Prozent der Erstkonsumenten werden nach dem ersten Mal dauerhaft süchtig. Bei Konsumenten kommt es zu Psychosen, Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Denkstörungen.

