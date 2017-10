Drogenplantage ausgehoben

Handtasche geraubt - Zeugen gesucht Sohland. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Freitag in Sohland an der Spree ereignet haben soll. Um die Mittagszeit sei eine 61-Jährige in einem Imbiss Am Stausee überfallen worden. Bei Reinigungsarbeiten habe sie zunächst einen Unbekannten im Kühlhaus des Lokals überrascht. Dieser soll sie angegangen und in eine Ecke gedrängt haben. Bei dem Versuch, den Täter abzuwehren, habe sich die Frau im Handgemenge leicht verletzt. Der Unbekannte soll sich dann die auf einem Tisch stehende Handtasche der 61-Jährigen genommen und geflüchtet sein. Die Frau habe den Mann noch verfolgt, verlor ihn jedoch kurz danach aus den Augen. In der Nähe des Tatortes konnte wenig später die Handtasche der Geschädigten gefunden werden. Aus der Geldbörse fehlten Bargeld sowie persönliche Unterlagen. Kriminaltechniker sicherten weitere Spuren vor Ort. Polizeibeamte suchten den Bereich ab und setzten einen Fährtenhund ein. Die Spur des Täters verlor sich jedoch. Folgende Beschreibung gab die Frau: Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß gewesen. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug eine hellgraue Jacke. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 356-0

Schafe laufen allein nach Hause Panschwitz-Kuckau. Kriminelle haben in der Nacht zu Sonntag auf einem Feld in der Nähe der Ortschaft Jauer etwa 150 Meter Weidezaun, einen Erdungspfahl, eine Batterie sowie das dazugehörige Weidezaungerät im Gesamtwert von etwa 700 Euro entwendet. Die Schafsherde, die auf dem Feld weidete, nahm aber nicht Reißaus, sondern lief allein auf den Hof ihres Halters zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Diebstahls aufgenommen.

Transporter gegen Schwan Ohorn / Burkau. Seinen Ausflug auf die Autobahn hat ein Schwan mit dem Leben bezahlt. Der Fahrer eines VW Crafter konnte am Sonntagmorgen nicht mehr rechtzeitig bremsen, als sich das Tier zwischen Ohorn und Burkau auf der A4 tummelte. Es kam zum Zusammenstoß. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Schwan überlebte den Unfall nicht.

Auto übersehen Ottendorf / Pulsnitz. Schaden von 16000 Euro sind am frühen Sonnabendmorgen bei einem Unfall auf der A4 zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz entstanden. Der 58-jährige Fahrer eines Sattelzugs übersah beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur offenbar den Opel eines 54-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Scheiben zerstört Sohland. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Sohland an der Spree mehrere Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße beschädigt. Insgesamt zerstörten die Täter sechs große Scheiben. An einem Supermarkt in der Nähe beschädigten sie ebenfalls zwei Scheiben, wobei eine vollständig zu Bruch ging. Die Unbekannten hinterließen dabei einen Schaden von insgesamt rund 11000 Euro.

Nach Unfall eingeschlafen Haselbachtal. Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag im Ortsteil Reichenbach einen Unfall gebaut. Der junge Mann befuhr mit einem Honda CR-Z die Pulsnitztalstraße und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er über einen Bordstein, wodurch zwei Räder seines Wagens beschädigt wurden. Das Auto war nicht mehr fahrtauglich. Bis zum Eintreffen der Polizei schlief der junge Mann dann in seinem Auto. Die Beamten stellten bei dem 18-Jährigen fest, dass er sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert hatte. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Die Staatsanwaltschaft wird sich weiter mit dem Fall befassen.