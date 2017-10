Drogenlabor im Plattenbau entdeckt Rauschgiftfahnder haben in Liberec vier Männer festgenommen. Diese beobachteten die Täter schon länger.

Symbolfoto © dpa

Tschechische Rauschgiftfahnder haben in einem Plattenbau von Liberec (Reichenberg) ein Drogenlabor ausgehoben und in diesem Zusammenhang vier männliche Personen festgenommen. Das meldete das Onlineportal Bogatynia.info.

Die Festnahme der vier Männer im Alter zwischen 21 und 30 Jahren erfolgte durch ein tschechisches Sondereinsatzkommandos, da bewaffneter Widerstand nicht ausgeschlossen werden konnte, so Vlasta Suchankova, Sprecherin der Polizei Liberec. Die Ermittler hatten die Tatverdächtigen, die sich auch als Dealer betätigten, seit dem Frühjahr beobachtet und gerichtsfeste Beweise gesammelt. Bei der Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten auf ein volleingerichtetes Labor zur Herstellung von Metamphetamin in Form von „Crystal Meth“ und beschlagnahmten etwa 40 Gramm der schon verkaufsfertigen Droge. Unter den sichergestellten Vorprodukten befanden sich auch aus legalen Einkäufen in Apotheken Polens stammende Arzneimittel. (kpl)

zur Startseite