Drogenkurierin kommt vor Gericht Eine junge Frau aus Kamenz soll Crystal in die Schweiz gebracht haben. Dafür sitzt sie nun in Bautzen auf der Anklagebank.

Das das Gerichtsgebäude in Bautzen. © SZ/Uwe Soeder

Vor der Außenkammer Bautzen des Landgerichtes Görlitz wird ab dem 24. August gegen eine mutmaßliche Drogenkurierin verhandelt. Der 33-jährigen Frau aus Kamenz wird vorgeworfen, mehrfach die Droge Crystal Meth in Tschechien erworben und in die Schweiz gebracht zu haben. Dort soll sie den Stoff ihren Auftraggebern übergeben haben. Die Taten sollen sich zwischen Juli 2012 und März 2013 ereignet haben. Dabei soll die junge Frau ungefähr 33 000 Euro umgesetzt haben. Einen Auftrag im Mai 2013 soll sie nicht ausgeführt haben, obwohl sie das Geld dafür bereits erhalten habe.

Die Angeklagte ist bereits mehrfach einschlägig vorbestraft – auch in der Schweiz, wo sie eine Zeit lang gelebt hat. Die öffentliche Verhandlung gegen sie beginnt am 24. August um 9 Uhr im Saal 222 des Landgerichts in Bautzen. Für den Prozess sind bereits zwei weitere Termine anberaumt. (SZ)

