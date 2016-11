Drogenkurier packt vor Gericht aus Der Kunde eines Dealers aus Rippien wird angeklagt. Im Prozess erklärt ein Schmuggler, wie der Handel ablief.

Diesen Grenzübergang im tschechischen Moldava passierte der Kurier aus einem Altenberger Ortsteil. Derzeit steht ein weiterer Abnehmer des von dort geschmuggelten Crystals vor Gericht. © Frank Baldauf

Die Drogen hatte sich der Hausmeister aus einem Ortsteil von Altenberg in die Hosentasche gesteckt. Der Mann war 2015 als Kurier für einen Bekannten tätig, fuhr damals mehrmals nach Tschechien, wo er meist Crystal erwarb und es dann weiterverkaufte an seinen Auftraggeber aus dem Bannewitzer Ortsteil Rippien. Der Deutsche wurde am 1. Dezember 2015 von Zollbeamten erwischt, die ihn wenige Kilometer hinter der Grenze zu Tschechien kontrollierten.

Der Kurier hatte im vorigen Herbst noch als Wachmann in einem Asylheim gearbeitet. „Ich hatte das mit den Drogen aus Geldnot getan“, sagt der 26-Jährige vorm Amtsgericht Dippoldiswalde.

Dort muss sich ein 42-jähriger Kunde jenes Auftraggebers aus Rippien verantworten. Es ist der vierte Prozess, der im Zusammenhang mit diesen Drogengeschäften steht. Bei allen Prozessen stand der 28-jährige Auftraggeber aus Rippien mit im Fokus. Die Kunden, drei Bekannte und Arbeitskollegen des Dealers, sollen etwa alle drei Tage Crystal in dessen Wohnung gekauft haben. Die Anklage geht davon aus, dass sie zwischen 1. Januar und 1. Dezember 2015 jeweils in mehr als 100 Fällen Päckchen mit der Droge erworben haben. Zuvor gab es wohl Bestellungen per Handy.

Der nun angeklagte Deutsche aus Bannewitz habe zudem im November 2015 eine größere Menge Marihuana bestellt. Die Staatsanwaltschaft geht von 180 Gramm aus. Der 42-jährige Industriekaufmann lässt über seinen Anwalt erklären, dass eine Verwechslung vorliegen müsse. Er habe mit Drogen nichts zu tun. Womöglich sei sein Cousin gemeint, gegen den man in einer anderen Sache ermittle.

Die Anklage geht allerdings davon aus, dass der Industriekaufmann Kunde bei dem Rippiener war. Der Dealer selbst war in diesem Mai am Amtsgericht Pirna zu einer – noch nicht rechtskräftigen – Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Mann, der selbst Drogen konsumierte, stand schon mehrmals vor Gericht. Mit angeklagt war damals sein Kurier. Der wurde rechtskräftig zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Während der Auftraggeber jetzt in Dippoldiswalde schwieg, erklärte der Kurier, wie die Drogengeschäfte abliefen.

Crystal aus Tschechien

Er hätte, sagt der Mann, erst seit August 2015 für den Rippiener pro Tour fünf bis 15 Gramm Crystal aus Tschechien geschmuggelt. Den Dienst habe er dem Dealer von sich aus angeboten, weil er von dessen Drogenkonsum wusste. „Ich selbst nehme keine Drogen“, so der Hausmeister.

Es folgten weitere Bestellungen – über den Nachrichtendienst Whatsapp. Wo der Kurier das Crystal kaufen sollte, erklärte ihm der Rippiener. Das Geld dafür erhielt er mal vorab, mal hinterher. Dann fuhr der Altenberger nach Moldava an der Grenze. Dort kaufte er bei drei vietnamesischen Händlern abgepacktes Crystal. 17 bis 18 Euro soll er pro Gramm ausgegeben haben.

Später hätte er die Drogen – wie vereinbart – für 30 bis 35 Euro pro Gramm an den Dealer verkauft. Der Rippiener vertickte es dann an die drei Kunden weiter – für 50 Euro pro Gramm. Marihuana wurde selten geschmuggelt, da das sich kaum gerechnet hätte. Ob der Altenberger auch im Asylheim Drogen verkauft hat, wurde nicht geklärt. Ebenfalls offen ist der Ausgang des Dippoldiswalder Prozesses gegen den Kunden aus Bannewitz. In Kürze wird die Verhandlung fortgesetzt.

zur Startseite