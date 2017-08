Drogenkurier in Tschechien gefasst Der 56-jährige Pole ist bei der Übergabe an einen tschechischen Kontaktmann festgenommen worden. Auch Spezialpolizisten waren am Zugriff beteiligt.

Symbolbild. © Maciej Kulczynski/dpa

Drogenfahnder aus Tschechien und Polen haben jetzt nach monatelangen Ermittlungen einen 56-jährigen Polen auf frischer Tat festgenommen. Der Mann hatte in Polen hergestelltes und dort unter der Bezeichnung Piko bekanntes Crystal Meth nach Tschechien gebracht, um es dort an Mittelsmänner zu übergeben.

Wie das regionale Onlineportal bogatynia.info unter Berufung auf die tschechische Polizei der Nachbarregion Liberec meldete, erfolgte die Festnahme des Kuriers, der als eine Schlüsselfigur im illegalen länderübergreifenden Rauschgiftgewerbe gilt, an einer Tankstelle in der etwa 40 Kilometer von Porajow (Grossporitsch) entfernt gelegenen Ortschaft Prisovice (Prischowitz). Da der Mann im Verdacht stand, unter Umständen bewaffneten Widerstand zu leisten, wurde eine Sondereinheit der tschechischen Polizei aus Prag in die Festnahme einbezogen. Der Tatverdächtige hatte das Rauschgift – die Rede ist von über einem Kilogramm Metamphetamin – sowie eine Schusswaffe in speziellen Verstecken seines Pkw Mercedes verborgen, sagte Polizeisprecherin Vlasta Suchankowa.

Der Zugriff und die Verhaftung des polnischen Drogendealers erfolgten direkt bei der Übergabe des Rauschgifts im Wert von etwa 44000 Euro an einen 29-jährigen Tschechen aus Turnow (Turnau). An den seit Februar dieses Jahres laufenden Ermittlungen waren Kriminalisten der regionalen Fahndergruppe „Toxi“ in Liberec (Reichenberg) und Kollegen des Zentralen Untersuchungsbüros der Polnischen Polizei (CBSP) Jelenia Gora (Hirschberg) beteiligt, meldet das Onlineportal bogatynia.info. (kpl)

