Drogenkriminalität: Polizeikontrollen erfolgreicher

Weißwasser. Die Stadt Weißwasser bildet derzeit keinen Schwerpunkt der Drogenkriminalität und hat keine offene Drogenszene, erklärte die Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage. Hintergrund ist der scheinbare Anstieg der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in der Stadt im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zu den Vorjahren. Das ging aus der Antwort einer Kleinen Landtagsanfrage des AfD-Abgeordneten Sebastian Wippel hervor (SZ berichtete). Wippel hatte danach die Fragen aufgeworfen, ob Weißwasser ein stark ansteigendes Drogenproblem oder die Polizei aufgrund besserer Schulungen und häufigerer Kontrollen einfach mehr Straftaten entdeckt habe?

Letzteres hatten Experten wie die Leiterin der Suchtberatungsstelle Weißwasser, Kerstin Schönwald, vermutet; jetzt wurde es seitens der Polizeidirektion bestätigt. Straftaten der Betäubungskriminalität würden demnach unter anderem auch als Kontrolldelikt bezeichnet, so Sprecherin Martyna Fleischmann. Das bedeutet, je öfter die Polizei zielgerichtet Kontrollen durchführt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fallzahlen steigen. „Im Streifendienst nehmen Kontrollen von Personen oder Fahrzeugen immer breiteren Raum ein.“ In der polizeilichen Kriminalstatistik tauchten ihrer Aussage nach nur die Straftaten auf, die der Polizei durch eigene Ermittlungen oder Anzeige bekannt werden.

Steigende Fallzahlen bedeuteten lediglich eine Aufhellung des sogenannten „Dunkelfeldes“, also des Anteils der gesamten Kriminalität, der nicht registriert wird. Die Zahlen wiesen daher auf eine erfolgreichere Kontrolltätigkeit in Weißwasser hin, heißt es abschließend in der Mitteilung der Polizei. Im Jahr 2015 hatte es in Weißwasser 52 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben; ein Jahr später waren es 36, allerdings im ersten Halbjahr 2017 eben bereits 47. (red/aw)

