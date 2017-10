Drogenkriminalität bleibt weiter ein Problem Die Kriminalitätszahlen sind in Döbeln rückläufig. Nur in zwei Bereichen nicht.

Eine Hand voller Crystal: Mittlerweile sei das Fahren unter Rauschgift genau so häufig wie unter Alkoholeinfluss, sagt der Döbelner Polizeichef Andrée Wagner. © Symbolbild/dpa

Bei den Gesprächsrunden in der Geschichtswerkstatt der TAG Wohnen geht es in der Regel um die Vergangenheit der Stadt Döbeln. Diesmal hatte Frank Götzel einen Gast zu einem aktuellen Thema eingeladen: nämlich den Döbelner Polizeichef Andrée Wagner. Sein Fazit zog er gleich zu Begin: „Döbeln ist sicher. Das hat schon mein Vorgänger gesagt und das würde ich heute immer noch unterschreiben.“ Die Kriminalitätsprobleme anderer Städte habe Döbeln nicht und mit über 60 Prozent sei auch die Aufklärungsquote recht hoch.

Die Kriminalität sei weiter rückläufig. Außer in zwei Bereichen: bei Betrug und Rauschgiftdelikten. „Bei der Rauschgiftkriminalität gibt es keine Entspannung“, sagt der Revierleiter. Und damit gebe es auch Beschaffungskriminalität wie Diebstahl. „Ein Gramm Crystal kostet 70 Euro aufwärts. Einige Leute brauchen ein Gramm und mehr pro Tag. Das sind 2000 Euro im Monat allein für die Sucht. Da ist jedes Mittel zur Geldbeschaffung recht“, so Wagner. Jeder könne aber einen Beitrag leisten, um nicht zum Opfer zu werden: „Lassen Sie keine Taschen mit Portemonnaie am Einkaufswagen hängen. Und tragen sie die Handtasche nicht nur über einer Schulter, sondern hängen sie diese richtig um.“

Mittlerweile sei das Fahren unter Rauschgift genau so häufig wie unter Alkoholeinfluss. Selbst gestandene Leute griffen zu Crystal, das die Leistungsfähigkeit bei beruflichem Druck erhöht. „Wir hatten schon Leute, die hatten eine Woche nicht geschlafen“, erzählte Wagner. Crystal mache unter Umständen schon beim ersten Mal süchtig, bei längerer Einnahme wird das Gehirn irreparabel geschädigt. Wichtig sei die Prävention. „Jeden, den wir davon abhalten, rechnen wir uns als Gewinn an.“

Wagner warnte seine vor allem älteren Zuhörer auch vor Betrügereien. Vermeintliche Verwandte und falsche Polizisten rufen an, um Menschen dazu zu bewegen, Geld vom Konto zu holen. „Da sind in Döbeln Menschen schon um Hunderttausende Euro gebracht worden“, so Wagner. Er empfahl ein Theaterstück, in dem Neuntklässler des Lessinggymnasiums mit Hilfe der Polizei solche Betrugsmaschen darstellen. Diesen Donnerstag ist eine Aufführung bei der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt geplant.

Die Einbrüche in Wohnhäuser, hinter denen vor allem georgische Banden steckten, seien zurückgegangen. „Im Freiberger Bereich hatte es einige Festnahmen gegeben, bei denen auch Einbrüche in Döbeln geklärt werden konnten“, so Wagner. Autos werden aber regelmäßig gestohlen, vor allem Marken des VW-Konzerns. „Es gab mehrere Diebstähle von Audis, ohne heiße Spur.“ Spektakulär war der Diebstahl eines Skoda in Döbeln. Der Dieb hatte der Besitzerin den Schlüssel gestohlen. Dann sei er nach Tschechien gefahren, um das Auto zu verkaufen. „Dort hat er auf der Flucht vor der Polizei einen Menschen überfahren. Er sitzt in Tschechien in Haft“, so Wagner.

Im vergangenen Jahr hatte es noch viele Flüchtlinge in Döbeln gegeben. Etwa 2000 waren in der Stadt untergebracht, rund 400 sind es derzeit. Von einer Flüchtlingskriminalität könne aber keine Rede sein. „Es gab unter ihnen einige Intensivtäter. Aber die sind in Haft, abgeschoben oder in anderen Orten Sachsens untergebracht worden“, sagte Wagner.

Theaterstück zum Thema „Skrupellose Banden - Betrügereien ein Ende setzen“, Donnerstag, 15 Uhr, Begegnungsstätte der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt, Käthe-Kollwitz-Straße 5a.

