Drogenhandel vor Gericht 70 000 Euro soll ein junger Mann mit illegalen Geschäften verdient haben.

Das Landgericht in Bautzen verhandelt in der nächsten Woche gegen einen jungen Mann. Ihm wird Drogenhandel vorgeworfen. © dpa

Bautzen. Es sind über 40 Fälle, die die Anklageschrift auflistet. Und es ist alles dabei: Crystal, Haschisch, Marihuana, Ecstasy. Mehr als ein Jahr lang soll Stefan S. aus dem Kreis Bautzen am Drogenhandel verdient haben, soll sich den Stoff über Kuriere besorgt und ihn dann gewinnbringend weiterverkauft haben – sogar über den Versandweg. Über 70 000 Euro soll ihm das eingebracht haben, ehe Ermittler ihm das Handwerk legen konnten.

Am kommenden Donnerstag muss sich der 33-Jährige wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor der großen Strafkammer des Landgerichts in Bautzen verantworten. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft und hat sich voll geständig gezeigt. Das könnte ihm bei der Bemessung seiner Strafe zugute kommen. Dennoch wird er sich auf eine mehrjährige Gefängnisstrafe einstellen müssen.

Der Fall ist längst kein einzelner in der Grenzregion. In jeder siebenten Verhandlung, die im vorigen Jahr am Bautzener Landgericht stattfand, ging es um Drogengeschäfte. Seit 2010 haben sich laut Staatsanwaltschaft die Verfahren wegen schwerer Drogenkriminalität in den Kreisen Bautzen und Görlitz vervierfacht. (SZ/ju)

Öffentliche Verhandlung: Donnerstag, 7. September, 9 Uhr, Landgericht Bautzen, Lessingstraße 4, Saal 222.

