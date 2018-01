Drogenhändler vor Gericht Der Verkauf von polnischem Crystal soll zwei Oberlausitzern 25 000 Euro eingebracht haben.

Zwei mutmaßliche Drogenhändler stehen in Bautzen vor Gericht. © dpa

Bautzen. Vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Bautzen beginnt am Dienstag der Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler aus der Region. Die 28-jährige Frau aus Waldhufen und der 32-jährige Mann aus Weißenberg sollen regelmäßig Crystal aus Polen eingeschmuggelt und gewinnbringend in Deutschland weiterverkauft haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem sieben Fälle aus dem Sommer 2017 vor. Die Frau soll dabei jeweils Termine und Übergabeorte mit den polnischen Händlern abgestimmt haben. Gemeinsam soll das Pärchen die Drogen dann mit dem Auto über einen Grenzübergang nach Deutschland gebracht und vor allem im Raum Weißenberg an diverse Abnehmer verkauft haben. Beide hätten damit rund 25 000 Euro verdient.

Die Frau ist nicht vorbestraft. Der Mann aus Weißenberger hat nach Angaben des Gerichts fünf Einträge im Bundeszentralregister. Die beiden Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge müssen sie mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. (SZ/ju)

23. Januar, 9.30 Uhr, Landgericht Bautzen, Saal 222

