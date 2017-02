Drogengeschäfte im großen Stil Seit Januar stehen in Bautzen fünf junge Männer vor Gericht. Vier sind geständig, dennoch ist die Beweisaufnahme schwierig.

Vor zwei Wochen hat der Prozess in Bautzen begonnen. © Uwe Soeder

Vier sind geständig, einer will es nicht gewesen sein: Ömer G., ein junger Türke, bestreitet, dass er dazugehört haben soll zu einer der größten und aktivsten Drogenhändler-Banden aus Bautzen.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei konnten der Bande im vorigen Sommer das Handwerk legen. Seit Januar sitzen fünf junge Männer auf der Anklagebank im großen Schwurgerichtssaal des Bautzener Landgerichts. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wiegt schwer: Drogenhandel im großen Stil wirft sie den fünf jungen Männern vor. 114 Einzelfälle listet die Anklageschrift auf. Gemeinschaftlich und gewerbsmäßig sollen sie einen florierenden Drogenhandel betrieben haben: der 25-jährige Artur S., der 24-jährige Benjamin J., der 23-jährige Filip T., der 22-jährige Marco G. und eben auch Ömer G., 27 Jahre alt. Und jeder von ihnen soll bestens daran verdient haben. Von 12 000 bis 170 000 Euro hätten die Geschäfte ihnen laut Anklage jeweils eingebracht. Über dreieinhalb Jahre lang hätten sie in immer mal wieder wechselnder Zusammenarbeit Crystal aus Tschechien geholt und an Drogenkonsumenten in Bautzen verkauft. Die vier deutschen Angeklagten erzählen bereitwillig, beschuldigen sich auch mal gegenseitig, nennen noch zahlreiche andere Namen von Helfern und Abnehmern. Nur Ömer G. – er ist der einzige der fünf Angeklagten, der noch nicht vorbestraft ist – tut das nicht. Laut Anklage soll er auch nur an neun der 114 aufgelisteten Einzeltaten beteiligt gewesen sein. Die große Jugendstrafkammer des Landgerichts muss sich deshalb auf Zeugenaussagen stützen. Auch die unterschiedliche Beteiligung der jungen Männer an den einzelnen Taten macht die Beweisaufnahme lang und langwierig. Für das Strafmaß ist es außerdem von Bedeutung, wie viel Gramm der Droge Crystal die jungen Männer nun ganz genau über die Grenze geschmuggelt haben, nicht immer erinnern sie sich da noch so genau.

Drei Verhandlungstage mit zahlreichen Zeugenbefragungen hat es bereits gegeben, am Freitag wird der Prozess fortgesetzt. Wenn alles läuft wie geplant, könnte die Beweisaufnahme dann abgeschlossen werden, unter Umständen könnten Staatsanwalt und Verteidiger ihre Plädoyers halten und die Schlussanträge stellen. Das Urteil wird frühestens in der Verhandlung am 10. Februar fallen. Nur eines wissen die Angeklagten bereits: Dass sie mit langen Haftstrafen rechnen müssen.

zur Startseite