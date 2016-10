Drogenfund in Lohmen Die Polizei nimmt einen 38-Jährigen fest. Auf seinem Gehöft fanden die Beamten nicht nur Crystal und Hanf.

Dieses Päckchen Crystal fand die Polizei. © Polizei Dieses Päckchen Crystal fand die Polizei.

Hier eine der Hanfpflanzen.

Die Polizei hat in einem Gehöft in Lohmen Drogen gefunden. Die Beamten des Polizeireviers Pirna gingen Hinweises nach, wonach der 38-jährige Besitzer des Gehöfts Hanfpflanzen anbauen soll. Daraufhin erwirkten die Beamten einen Beschluss der Staatsanwaltschaft Dresden und durchsuchten das besagte Objekt. Die Hinweise bestätigten sich. Neben rund 600 Gramm Hanf stellten die Polizisten etwas mehr als 110 Gramm Crystal sicher. Zudem fanden die Beamten noch einige Ecstasy-Tabletten, Hanfsamen und rauchbare Pilze. Der Verkaufswert der Betäubungsmittel summiert sich auf etwa 11 000 Euro. Hanf wird in Form von Marihuana und Haschisch als Rauschmittel verwendet.

Zudem fanden die Polizisten verbotene Waffen, darunter ein Einhandmesser sowie und einen Wurfstern, die sie auf der Stelle beschlagnahmten. Der 38-Jährige wurde festgenommen. Ihm konnte unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln sowie der Verstoß gegen das Waffengesetz nachgewiesen werden. (szo)

