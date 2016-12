Drogenfahrt endet in Sebnitz

Zeugen, welche in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Autohauses bemerkt haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier in Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden zumelden.

Dippoldiswalde. Unbekannte machten sich in der Nacht auf dem Gelände eines Autohauses an der Dresdner Landstraße in Dippoldiswalde zuschaffen. Dort bauten sie von einem Skoda Superb sowie zwei Skoda Octavia jeweils alle vier Räder ab und entwendeten diese. Der Wert der Reifen samt Alufelgen summiert sich auf rund 8000 Euro. Zudem entstand an den betroffenen Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Diebe brachten die Räder offenbar zur hinter dem Autohaus verlaufenden Verbindungsstraße und verluden sie dort in ein Fahrzeug.

Freital Ein Fenster zu einem Firmengebäude an der Cunnersdorfer Straße in Freital wurde in der Nacht zu Mittwoch aufgehebelt. Im Haus brachen die Einbrecher weitere Türen sowie Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten mehrerer Firmen. Dabei hatten die Einbrecher jedoch Alarm ausgelöst. Als die alarmierten Beamten das Objekt durchsuchten, waren die Unbekannten bereits geflüchtet. Ob sie etwas gestohlen hatten, muss noch geprüft werden.

Vermutlich Trickdieb unterwegs

Kreischa Mittwochnachmittag erschien ein unbekannter Mann an der Wohnung einer älteren Dame an der Lungkwitzer Straße. Er gab vor, die Bankunterlagen der Frau prüfen zu müssen und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Er öffnete selbst einen Schrank und suchte nach den Unterlagen. Als die Seniorin zum Telefon griff um ihre Angehörigen zu verständigen, verließ der Unbekannte schnell die Wohnung.

In einem zweiten Fall gab sich ein Mann in Lungkwitz gegenüber einer Dame als GEZ-Mitarbeiter aus. So in ihre Wohnung an der Dippoldiswalder Straße gelangt, ließ er sich diverse Bankunterlagen zeigen. Danach verließ er plötzlich die Wohnung. Was der Mann im Schilde führte, ist derzeit nicht bekannt. Es könnte sich nach den Schilderungen der Frauen um einen versuchten Trickdiebstahl handeln. Beide Frauen haben bis dato keinen Diebstahlsschaden bemerkt.

Der Mann wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er wirkte gepflegt und sprach ortsüblichen Dialekt. Die Polizei bittet Zeugen, welche den beschriebenen Mann ebenfalls gesehen haben und weiter Angaben zu ihm oder einem von ihm genutzten Fahrzeug machen können, sich zu melden.

