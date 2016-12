Drogendealerin vor Gericht Eine 29-jährige Frau aus Radeberg soll mit Crystal und Marihuana gehandelt haben. Ab Donnerstag steht sie in Bautzen vor Gericht.

© dpa

Die Liste der Tatvorwürfe ist lang. 109 Mal soll eine junge Frau aus Radeberg Crystal verkauft haben. Außerdem hat sie laut Anklage mit Marihuana gehandelt. Nach Angaben von Reinhard Schade, Richter am Landgericht Görlitz, kaufte die 29-Jährige die illegalen Drogen in Radeberg und Umgebung und veräußerte sie dann weiter. Der Erlös aus den illegalen Geschäften beträgt nach Angaben der Staatsanwaltschaft knapp 80000 Euro. Die Taten liegen bereits einige Jahre zurück. Sie soll sie in der Zeit vom September 2012 bis September 2014 begangen haben. Die Radebergerin ist der Staatsanwaltschaft keine Unbekannte. Sie wurde bereits dreimal verurteilt. Ab dem heutigen Donnerstag steht sie wieder vor Gericht. Sie muss sich an der Außenstelle Bautzen des Landgerichts Görlitz für ihre Taten verantworten. Sie selber hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Verhandlung beginnt um 9 Uhr im Saal 222. (SZ)

zur Startseite