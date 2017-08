Drogendealer und Käufer erwischt Nachdem ein Mann in einer Asylunterkunft Haschisch gekauft hat, wird er von der Polizei kontrolliert. Auch den Dealer können die Beamten hochnehmen.

Bei einer Kontrolle haben Streifenpolizisten in Meißen einen mutmaßlichen Drogendealer und einen Käufer erwischt. In der Nacht zu Dienstag wollten die Beamten des Polizeireviers Meißen einen Mann kontrollieren und folgten ihm in eine Asylunterkunft an der Leipziger Straße. Im Haus trafen sie ihn im Beisein eines Bewohners der Unterkunft an. Zwischenzeitlich hatte der Mann bei diesem offenbar Drogen gekauft. Rund 2,7 Gramm Haschisch hatte der 31-jährige Meißner bei sich.

Den Verkäufer der Drogen, einen 44-jährigen Tunesier, machten die Beamten ebenfalls dingfest. Er hatte noch versucht, sich seiner Drogen in Form von knapp 80 Gramm Haschisch zu entledigen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Dealer ist wegen ähnlich gelagerter Straftaten bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Er wird heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der Drogenfund vom Dienstag war nicht der erste in der Meißner Asylunterkunft. Bereits im vergangenen Jahr kontrollierte die Polizei zwei Wohnungen in der Herberge. Damals hatte ein ehemaliger Bewohner den Beamten einen Hinweis gegeben. 280 Gramm Haschisch sowie 44 Gramm Ecstasy-Tabletten konnte im Juni 2016 von der Polizei sichergestellt werden.

