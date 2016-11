Drogendealer finden neuen Treffpunkt Auf dem Wiener Platz wird es ruhiger, schätzt die Stadt ein. Dafür werden Haschisch und Co. jetzt an der Prager gehandelt.

Bei 22 Razzien auf dem Wiener Platz hat die Polizei in diesem Jahr schon mehr als 110 Straftaten festgestellt. © Christian Juppe

Die letzte Drogenrazzia am Wiener Platz ist eine Woche her. Fast 20 Personen hat die Polizei am vergangenen Mittwoch vom Hauptbahnhof verwiesen, gegen sechs sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Trotzdem sieht die Stadtverwaltung bereits erste Erfolge im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Durch Razzien und Streifen des Ordnungsamtes finde der Handel nicht mehr dauerhaft am Wiener Platz statt, so das Rathaus auf Anfrage des AfD-Stadtrats Jörg Urban. Die Kehrseite: Dealer würden sich immer häufiger rund um den Ufa-Kristallpalast sowie im gegenüberliegenden Wohngebiet an der Mosczinskystraße treffen. Und vorm Hauptbahnhof verbringen mehr Menschen ihre Zeit, um Alkohol zu trinken. Dabei komme es, so die Verwaltung, zu Belästigungen und Rangeleien unter den Angetrunkenen.

Bei 22 Razzien auf dem Wiener Platz hat die Polizei in diesem Jahr schon mehr als 110 Straftaten festgestellt. Die Täter sind hauptsächlich Tunesier, Deutsche und Marokkaner. Die Polizei hatte bereits im Oktober angekündigt, ihre Einsätze anzupassen, falls sich der Drogenhandel an andere Plätze Stadt verlagert. Und das Ordnungsamt könnte mit ausreichend Personal mehr gegen den Alkoholismus auf dem Wiener Platz erreichen, behauptet das Rathaus. Allerdings gebe es keinen mehrheitlichen politischen Willen, zusätzliche Stellen zu schaffen. Der Stadtrat hatte es dieses Jahr abgelehnt, das Personal aufzustocken, gegen die Stimmen von CDU und SPD. Bislang hat die Behörde ein Streifenteam pro Schicht im Einsatz, das hauptsächlich mit der Kontrolle des Wiener Platzes und der Prager Straße beschäftigt ist. (SZ/sr)

zur Startseite