Drogendealer aufgeflogen In der Region sind die Fahnder gleich zweimal fündig geworden.

© Symbolfoto: dpa

Von Anwohnern der Friedrich-Engels-Straße war die Polizei auf florierenden Drogenhandel in einer Wohnung aufmerksam gemacht worden. Kurz vor dem Mittag begaben sich Beamte des Polizeireviers Riesa zu der Adresse, weil sich dort an der Fassade ein sogenannter Gaunerzinken befinden sollte. Dabei bekamen sie zudem einen Hinweis auf verdächtige Personenbewegungen im Zusammenhang mit einer Wohnung.

Aufgrund der Hinweise klopften die Polizisten an der Wohnungstür eines 19-jährigen Syrers. Der Mann öffnete – und verschwand beim Anblick der Polizei gleich wieder. Die Beamten folgten durch die offene Tür in die Wohnung und bemerkten, wie eine Zimmertür verschlossen wurde. Bereits bei dieser Nachschau stellten die Beamten Utensilien fest, die nicht nur auf Drogenkonsum, sondern auch auf Drogenhandel schließen ließen.

Ein Ermittlungsrichter erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss. Mithilfe eines Rauschgiftsuchhundes konnten 20 Cliptütchen mit vermutlichem Cannabis sowie eine noch unbestimmte Menge Amphetamine aufgefunden werden. Zudem fanden die Ermittler Utensilien, die für Drogenhandel typisch sind, und mehrere hundert Euro Bargeld.

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln aufgenommen.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 4 weiter PKW beschädigt Coswig. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß am Freitagvormittag gegen einen silbergrauen VW Golf am Wettinplatz in Höhe des Coswiger Wochenmarkts. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite des VW beschädigt. An der Schadensstelle fanden sich blaue Lackteile. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Schadensverursacher machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Meißen oder telefonisch bei der Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 zu melden. Fußgänger von Auto erfasst Riesa. Am Dienstagabend ist ein 50 Jahre alter Fußgänger auf der Rostocker Straße – in Höhe Lange Straße – von einem Mercedes erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 50-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet insbesondere eine Frau, die unmittelbar nach dem Unfall mit dem 18-jährigen Mercedes-Fahrer gesprochen hat, sich im Polizeirevier Riesa oder bei der Dresdner Polizei telefonisch unter 0351 483 22 33 zu melden. Rüttelplatte gestohlen Moritzburg. In der Nacht zum Donnerstag trieben Unbekannte auf eine Baustelle am Mistschänkenweg im Ortsteil Steinbach ihr Unwesen. Sie stahlen eine Rüttelplatte, die zwischen Bauwerkzeugen eingeklemmt und mit einer Kette gesichert war. Der Wert der Rüttelplatte beläuft sich auf rund 4800 Euro. Zwei Transporter aufgebrochen Nossen. In den frühen Morgenstunden waren am Donnerstag zwei Personen in ein Firmengelände an der Straße Zum Kirschberg eingedrungen. Sie machten sie sich an zwei Transportern zu schaffen. Die Täter hatten jeweils eine Scheibe an zwei Fiat Ducato eingeschlagen. Ein Fahrzeug versuchten sie komplett zu entwenden, beim zweiten bauten sie einen Scheinwerfer aus. Als es von einem Firmenmitarbeiter überrascht wurde, flüchtete das Duo unerkannt. Die Polizei beziffert den Sachschaden wurde auf 1000 Euro.

Ein weiterer Drogenhändler wurde am Donnerstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle am Frauenmarkt in Großenhain entdeckt. Bereitschaftspolizisten, die zur Unterstützung im Revierbereich Großenhain eingesetzt waren, hielten einen Opel an. Den Beamten fiel auf, dass der Fahrer nach Marihuana roch. Da er zudem wegen Betäubungsmitteldelikten bekannt war, führten sie einen Drugwipe-Test durch. Dieser fiel positiv auf Amphetamine/Kokaine/Cannabinoide aus.

Ein Bereitschaftsrichter ordnete daraufhin eine Blutentnahme bei dem 29-jährigen Großenhainer sowie die Durchsuchung seiner Wohnung an der Straße Am Stadtrand an. In dieser fanden die Beamten schließlich eine Cannabisplantage mit sechs bereits abgeernteten Pflanzen. Außerdem befanden sich in der Wohnung etwa 50 Gramm Cannabis, mehrere tausend Euro Bargeld eine Feinwaage.

Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Auch er muss sich wegen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. (SZ)

zur Startseite