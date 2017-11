Drogen, Waffen – und sehr viel Security Ein 24-jähriger Deutsch-Iraker ist seit Donnerstag Angeklagter in zwei Prozessen. Sein Name fällt auch in weiteren Verfahren.

Ammar R. steht seit mehr als drei Monaten wegen Drogenhandels und versuchter Vergewaltigung vor dem Landgericht Dresden. Ein zähes Verfahren. Seit Donnerstag ist nun ein zweites dazugekommen, wieder Landgericht, aber vor einer anderen Strafkammer. Er soll mit seinem Bruder (27) und zwei weiteren Angeklagten (beide 22) kiloweise mit Marihuana gehandelt haben.

Darüber hinaus soll sich Ammar R. mit einer Gruppe Tschetschenen im September 2015 in Niedersedlitz eine Schießerei geliefert haben. Der 24-Jährige habe mit einer scharfen Pistole auf den BMW der Gegner geschossen, die ihn zuvor angegriffen haben sollen. Interessant: Auch acht Männer der Tschetschenen-Gruppe, denen unter anderem Schutzgelderpressung vorgeworfen wird, müssen sich derzeit vor zwei weiteren Kammern des Landgerichts Dresden verantworten. Und um die Verwirrung komplett zu machen: Auch in Prozessen gegen die rechtsextreme „Freie Kameradschaft Dresden“ ist der Name Ammar R.s wiederholt gefallen – im Zusammenhang mit dem nächtlichen Angriff mehrerer Dutzend Vermummter auf Ausländer beim Dresdner Stadtfest im August 2016. Ein Verdächtiger, der als Anstifter des fremdenfeindlichen Anschlags gilt, soll angeblich mit Ammar R. ein Hühnchen zu rupfen gehabt haben. Der Anstifter kommt aus der Security-Branche, Ammar R. ebenfalls – und selbst unter den Angeklagten der mutmaßlichen tschetschenischen Schutzgelderpresser gibt es auffallend viele Angeklagte aus der Security-Szene.

Das alles wird in diesem neuen Prozess gegen R. wohl eher keine Rolle spielen. Es zeichnet sich jedoch ab, das wieder ein langer Prozess begonnen hat. Verteidigerin Katja Reichel kritisierte zum Prozessauftakt die Ermittlungen und die Anklage der Staatsanwaltschaft Dresden massiv. Angeblich sei etwa von Ammar R.s Bruder in der ganzen Ermittlungsakte keine Rede. Er sei nie als Beschuldigter vernommen worden. Der Prozess wird fortgesetzt. (SZ/lex)

