Drogen und Geldstrafen einkassiert Die Bundespolizei wird bei Kontrollen in Altenberg und auf der A 17 fündig.

Altenberg/Pirna. Die Bundespolizei hat bei Kontrollen in Altenberg mehrere Personen gestellt, die Drogen bei sich hatten oder wegen krimineller Delikte gesucht wurden. In den frühen Montagmorgenstunden stellte sie einen 50-jährigen Türken. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine betäubungsmittelähnliche Substanz auf, bei der es sich vermutlich um Cannabis (2 Gramm) handelte. Im Bereich Zinnwald wurden die Berggießhübler Beamten am Nachmittag erneut fündig. Ein 20-jähriger Tscheche hatte ebenfalls eine betäubungsmittelähnliche Substanz dabei, bei der es sich vermutlich um Marihuana (3 Gramm) handelte. Gegen beide Personen wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bei einer Kontrolle eines 26-jährigen Rumänen auf der A 17 stellte sich heraus, dass dieser wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt worden war. Wenig später stellte sich bei einem 28-jährigen Bulgaren heraus, dass dieser wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verurteilt worden war. Eine Geldstrafe 878,50 Euro war fällig. Nachdem beide Personen die noch offenen Geldstrafen bezahlt hatten, konnten sie ihre Fahrten fortsetzen. (szo)

