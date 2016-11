Drogen-Razzia in Neusörnewitz und Steinbach Polizei und Zoll durchsuchen stundenlang zwei Häuser. Ob sie etwas gefunden haben, verraten sie aber nicht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf dem Sonnendeck auf der Suche nach Drogen: Die Beamten suchen auch zwischen den Topfpflanzen nach Verstecken. Zeitgleich gab es eine Razzia in Steinbach. © Norbert Millauer Auf dem Sonnendeck auf der Suche nach Drogen: Die Beamten suchen auch zwischen den Topfpflanzen nach Verstecken. Zeitgleich gab es eine Razzia in Steinbach.

Auch ein Spürhund kam bei der Razzia zum Einsatz.

Sonnendeck steht auf einem Holzschild über der Terrasse. Eine Biertischgarnitur, eine Hantelbank und vier eingetopfte Schilfpflanzen gehören zum Mobiliar. Ein Polizist untersucht die großen Blumentöpfe ganz genau, ein anderer läuft über das gewellte Dach. Eine Etage tiefer verschwinden zwei Beamte in Zivil mit Akkuschraubern im Inneren des Hauses, nachdem zuvor eine Zollbeamtin mit einem Spürhund hineingegangen ist. Was sie suchen und ob sie fündig geworden sind, verraten die Beamten vor Ort nicht.

Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts Sachsen auf SZ-Nachfrage erklärt, ist ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz der Grund für den Einsatz. Da dieser aktuell noch laufe, könne sie keine weiteren Auskünfte geben. Die Ergebnisse würden später in Pressemitteilung bekannt gegeben. Heute will sich das Landeskriminalamt dazu äußern.

Um kurz nach 8 Uhr war die Polizei mit mehreren Mannschaftswagen und Zivilfahrzeugen angerückt. Ein Fahrzeug bewacht den Hintereingang am Gewerbegebiet, die anderen parken auf dem Fußweg direkt an der vielbefahrenen Cliebener Straße.

Auch an der Großenhainer Straße in Steinbach sorgt ein Großaufgebot an Polizei für Aufsehen. Wie das LKA bestätigt, handelt es sich um denselben Einsatz.

Beamte der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Sachsen und der Bereitschaftspolizei führen diesen durch. Ein Hinweis, dass es sich um keinen kleinen Fisch handelt. Denn das Landeskriminalamt und das Zollfahndungsamt Dresden arbeiten in der Ermittlungsgruppe zusammen, wenn es um die Bekämpfung der schweren und organisierten Rauschgiftkriminalität geht. „Die Beamten führen Ermittlungen in Fällen der illegalen Einfuhr sowie des illegalen Handels und Schmuggels von und mit Betäubungsmitteln“, wird auf der Internetseite der Polizei erklärt. Darüber hinaus werden Ermittlungen in Fällen der unbefugten Beschaffung chemischer Grundstoffe, die zur Herstellung von synthetischen Drogen geeignet sind, durchgeführt. Also doch keine kleine Cannabisplantage, wie ein Passant in Neusörnewitz vermutet. „Das ist ja auch ein ganz schönes Aufgebot, mit dem die hier gekommen sind“, sagt er und läuft weiter. Die Haustür steht ausgehangen an der Hauswand. Am Briefkasten klebt nur ein Name. Über den Bewohner und was er beruflich macht, ist in der Nachbarschaft nichts bekannt. „Da werkeln immer viele Leute herum. Da sieht keiner durch“, erzählt der Mitarbeiter eines benachbarten Betriebs. Vor dem Haus würden immer viele Autos herumstehen. Ob es am Morgen eine Festnahme gab, hat niemand beobachtet.

Der Anbau des Wohnhauses soll früher mal ein Speisesaal gewesen sein. Nun sieht man durch das offene Tor einen Minibagger, einen Getränkekühlschrank, ein Fahrrad, eine Sackkarre und allerhand anderen Kram stehen. Vor dem Haus stapeln sich alte Reifen und Bauschutt, daneben stehen zwei Autos ohne Nummernschilder. Vor einigen Jahren wurde hier noch gefeiert. Der sogenannte Stadl ist aber schon lange geschlossen. Seitdem wechseln die Besitzer regelmäßig.

zur Startseite