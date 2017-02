Drogen-Razzia in Bautzen Die Polizei hat ein Geschäft und vier Wohnungen im Bautzener Stadtzentrum durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen gegen vier Verdächtige. Sie sollen mit Betäubungsmitteln gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei hat am Montag ein Geschäft und vier Wohnungen am Bautzener Holzmarkt sowie an der Otto-Nagel-Straße, der Flinz- und der Behringstraße durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Das Amtsgericht Bautzen hatte die Durchsuchungsbeschlüsse auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erlassen. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen vier Beschuldigte im Alter von 24 bis 41 Jahren. Zur Nationalität der Verdächtigen machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben.

Die Kriminalisten stellten bei der Durchsuchung geringe Mengen Haschisch, einen vierstelligen Bargeldbetrag und mehrere Mobiltelefone sicher. Insgesamt waren reichlich 50 Polizeibeamte im Einsatz.

Die Ermittlungen wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an. Im Fall einer Verurteilung droht den Verdächtigen eine Mindeststrafe von einem Jahr. (szo)

