Drogen nach Döbeln geholt und verkauft In Tschechien hat sich eine 19-jährige Döbelnerin Crystal gekauft. Vor Gericht stand sie auch wegen Betrugs.

Im Dezember 2015 soll die 19-jährige Döbelnerin mit einem gesondert verfolgten Mittäter nach Tschechien gefahren sein. Von dort führte sie unerlaubt 20 Gramm Crystal nach Deutschland ein, 16 Gramm davon soll sie in Döbeln gewinnbringend verkauft haben. Wegen der Tat und einer weiteren stand die Angeklagte jetzt vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Döbeln. Vorgeworfen wurde ihr die unerlaubte Einfuhr und der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Außerdem legte ihr die Staatsanwaltschaft Chemnitz noch einen Betrug zur Last.

An einem Nachmittag Ende September 2016 soll sie in der Videothek an der Sattelstraße in Döbeln ein gebrauchtes Handy zum Kaufpreis von 159,95 Euro erstanden haben. 100 Euro zahlte sie an. Den Restbetrag beglich sie mit der Kreditkarte. Die Abbuchung scheiterte, weil das Konto nicht gedeckt war. Der Händler, der erst am Abend bemerkte, dass die Restsumme nicht abgebucht war, gab ihr das Mobiltelefon mit. Über die Bank ermittelte er die Adresse der Käuferin. Er schrieb sie an, den Restbetrag zu zahlen. Das tat die Beschuldigte nicht. Er erstattete Anzeige. Die Angeklagte erhielt wegen Betrugs einen Strafbefehl. Sie sollte eine Geldbuße in Höhe von 150 Euro zahlen. Auch die zahlte sie nicht.

Dass sie das Handy gekauft und den Restbetrag schuldig geblieben ist, gestand die Beschuldigte. „Ich habe es nicht mit Absicht getan“, sagte sie. „Ich wusste nicht, dass mein Konto nicht gedeckt ist.“ Zum Tatvorwurf der Drogeneinfuhr und des Handels mit Betäubungsmitteln schwieg sie. Die Chefin eines Döbelner Drogenringes, die von der Angeklagten Drogen gekauft hat, belastet sie schwer. „Ich habe zehn Gramm Crystal von ihr gekauft“, sagte die Dealerin. Dass die Beschuldigte mit einem Bekannten nach Tschechien gefahren sei und dort Drogen gekauft hat, hatte sie von anderen erfahren. Sie und die Angeklagte waren zur Tatzeit drogenabhängig.

Weil das Gericht den Handybetrug nicht nachweisen kann, wird die Beschuldigte in dem Anklagepunkt freigesprochen. Wegen der unerlaubten Einfuhr und des Handels mit Betäubungsmitteln wird sie zu einer Jugendstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Als Auflagen muss sie 50 Arbeitsstunden leisten und dem Geschädigten für das Handy 60 Euro zahlen.

