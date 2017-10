Drogen im Tretlager versteckt Ein bis dahin unbescholtener Mann kassiert wegen Crystal- Schmuggels eine Haftstrafe. Das will er nicht hinnehmen.

Das Urteil des Amtsgerichts in Pirna war hart. Zwei Jahre und einen Monat Haft hatte es im September vergangenen Jahres für René H. geheißen. Ein Schock für den heute 31-Jährigen. War er doch, als er am Grenzübergang Bahratal mit 16,1 Gramm Crystal erwischt wurde, zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Zusammen mit einem ehemaligen Schulkameraden war der Deutsche damals von seiner Heimatstadt Dahlen aus mit dem Zug nach Pirna gefahren. Von dort aus ging es mit dem Fahrrad weiter nach Tschechien. Bei ihrer Wiedereinreise in die Bundesrepublik waren sie an der Grenze von Zöllnern aufgegriffen worden. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten 16,1 Gramm Crystal, verpackt in drei Tütchen, im Tretlager von René H.s Fahrrad. Sein Spannemann hatte 0,9 Gramm der Droge bei sich. Die will er, sozusagen als Aufwandsentschädigung, von René H. bekommen haben, gab er später vor dem Schöffengericht in Pirna zu Protokoll. Dafür war er zu einer Bewährungsstrafe und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden.

René H. aber, der zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, bekam die volle Härte des Gesetzes zu spüren. Dass dieser die 25-monatige Haftstrafe nicht hinnehmen wollte, leuchtete der Berufungskammer am Landgericht Dresden ein. „Die Entscheidung des Amtsgerichtes Pirna provoziert die Einlegung von Rechtsmitteln geradezu“, stellte die Vorsitzende Richterin Bettina Garmann fest. Warum man H. als Ersttäter in Pirna so hart bestraft hatte, erschließe sich nicht, so die Richterin. Ihr erschienen die jeweiligen Tatbeiträge der beiden Männer nicht so unterschiedlich, dass sie die große Differenz in der Strafzumessung gerechtfertigt hätten. Zudem, so sagte sie weiter, seien bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten keine Hinweise darauf gefunden worden, dass das Crystal zum Weiterverkauf bestimmt gewesen war.

Nach knapp einstündiger Verhandlung wandelte Richterin Bettina Garmann das Urteil gegen René H. ab. Sie hielt eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten für ausreichend – ausgesetzt für zwei Jahre zur Bewährung. Zugute kam dem Angeklagten auch, dass er im Berufungsverfahren die Tat endlich vollumfänglich einräumte, unter anderem, weil ihn das vom Pirnaer Amtsrichter aufgebrummte Strafmaß sehr beeindruckt und damit zum Nachdenken angeregt hatte. Heute, so sagt er, lebe er drogenfrei und besuche regelmäßig eine Beratungsstelle.

