Drogen, Graffiti und ein Einbruch

Bautzen. Eine Streife des Polizeireviers Bautzen hat am Mittwochmittag in der Schülerstraße in Bautzen einen VW-Fahrer kontrolliert. Der 35-jährige Polo-Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Test schlug positiv auf Amphetamine an und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Zudem war der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

Schmierereien festgestellt

Arnsdorf/Radeberg. Unbekannte haben drei Großbuchstaben an eine Garagenwand an der Niederstraße in Arnsdorf gesprüht. Der Schaden wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet und mit etwa 150 Euro beziffert. Auch eine Bußhaltestelle an der Richard-Wagner-Straße in Radeberg wurde in der Nacht zum Mittwoch von Schmierfinken heimgesucht. Die Unbekannten brachten hier mit weißer Sprühfarbe undefinierbare Schriftzüge an. Der Schaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Einen politischen Hintergrund schließt die Polizei in beiden Fällen aus.