Drogen-Fahrer gibt Fersengeld Die Flucht per Auto und zu Fuß half dem jungen Mann allerdings nicht wirklich.

Ein junger Autofahrer stand in Riesa unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. © Symbolfoto/dpa

Polizisten fiel am Samstagmittag gegen 11.40 Uhr auf der Pausitzer Straße in Riesa ein Audi A3 auf, der mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete. An der Friedrich-Engels-Straße verließ er seinen Wagen und rannte davon. Letztlich konnten die Polizisten den Mann auf der Schlossstraße dingfest machen.

Es handelte sich um einen 23-jährigen Riesaer. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Amphetamine) und war nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Alkoholisierte Autofahrer gestoppt Großenhain. Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer stoppten Beamte des Polizeirevieres Großenhain in der vergangenen Nacht. Zunächst hatten die Polizisten auf der Meißner Straße gegen 22.20 Uhr einen Toyota angehalten. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer (51) ergab einen Wert von 0,98 Promille. Kurz vor Mitternacht hielten die Beamten auf derselben Straße einen Renault an. Auch dessen Fahrerin (36) war alkoholisiert. Ihr Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Gegen beide wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze erstattet. Parkplatzrempler - Zeugen gesucht Großenhain. Am Samstagvormittag beschädigte zwischen 10 und 10.30 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Edeka-Parkplatz an der Theodor-Neubauer-Straße einen silbergrauen Opel Corsa. Dabei wurde die hintere rechte Fahrzeugseite des Opels in Mitleidenschaft gezogen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter 0351 4832233. Plakate angezündet Meißen. Sonntagnacht gegen 22.15 Uhr zündeten Unbekannte entlang der Großenhainer Straße, von der Tzschuckestraße bis zur Karlstraße, mehrere Werbeplakate an. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

