Gerichtsbericht Drogen-Entzug statt Haft? Ein Paar wurde beim Einbruch in ein Hotel erwischt und verurteilt. In der Berufung kämpft einer der beiden um eine mildere Strafe.

Mit einem gestohlenen Generalschlüssel brachen die Diebe in das Heidenauer Hotel ein. © Symbolbild/Schierenbeck

Heidenau. Therapie statt Strafe. Mit dieser Maßgabe war die Verteidigung am Landgericht in Dresden aufgetreten. Verhandelt wurde hier gegen eine 38-jährige Frau aus Heidenau und ihren acht Jahre jüngeren Komplizen. Das Duo soll am 18. Januar vergangenen Jahres versucht haben, sich mithilfe eines zuvor von der Frau entwendeten Schlüssels Zugang zu einem Heidenauer Hotel zu verschaffen.

Doch der Leiter der Unterkunft hatte bemerkt, dass der Generalschlüssel aus dem Keller entwendet worden war. Da ihm klar war, dass die Diebe sicher nicht warten würden, bis er die Schlösser ausgetauscht hatte, legte er sich auf die Lauer und informierte auch gleich die Polizei. Das Vorgehen des Hotelchefs erwies sich als richtig, denn das Einbrecher-Paar ließ nicht lange auf sich warten. Noch am Tatort konnten die Beamten die Frau stellen. Den Mann griffen sie nur wenige Meter vom Hotel entfernt auf. In seinem Rucksack fanden die Einsatzkräfte Zigaretten, Kerzen, einen Tablet-Computer und reichlich Bargeld. Auch Gummihandschuhe und zwei Hotelschlüssel konnten sichergestellt werden.

Das war aber nicht die einzige Straftat, die der Mann und die Frau begangen hatten. Insgesamt fünf Punkte umfasste die Anklage am Amtsgericht in Pirna. Dort war das Paar am 19. Mai 2016 deswegen bereits verurteilt worden, die Frau zu einer Bewährungsstrafe, der vielfach vorbestrafte Mann hingegen bekam eine Haftstrafe. Beide Angeklagten hatten anschließend Berufung eingelegt.

Zum Prozessauftakt am Landgericht in Dresden war nun aber nur der Mann erschienen. Seine Komplizin fehlte unentschuldigt. Ihr Gesuch wurde deshalb vom Berufungsgericht unter Vorsitz von Richter Martin Schultze-Griebler zurückgewiesen. Es bleibt also für sie bei der vom Amtsgericht Pirna verhängten Strafe von zehn Monaten Haft auf Bewährung.

Dem 31-jährigen Mann, der sich seit seiner Festnahme in Haft befindet, ging es in seiner Berufung vorwiegend um eine Senkung des Strafmaßes. Er und sein Verteidiger Andreas Suska zielten dabei auf eine Zurückstellung der Strafvollstreckung nach Paragraf 35 des Betäubungsmittelgesetzes. Dieser besagt, dass der Vollzug einer Haftstrafe unter bestimmten Voraussetzungen durch eine Therapie ersetzt werden kann.

Laut Verteidigung kommt das für den Angeklagten hier auch durchaus in Betracht, da er die ihm zur Last gelegten Taten, einen Diebstahl aus dem Jahre 2015, einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Dezember 2015 und eben den versuchten Einbruch in das Heidenauer Hotel, aufgrund seiner Drogenabhängigkeit begangen haben soll.

Vom Amtsgericht in Pirna war die Betäubungsmittel-Problematik bei der Urteilsfindung aber nicht berücksichtigt worden. Für den Angeklagten hatte sich das als Nachteil erwiesen, denn ohne eine solche Feststellung konnte der Mann, der nach eigenen Angaben schon in Alter von acht Jahren das erste Mal mit Heroin in Berührung kam, während der Haft keine Therapie beginnen. Eine Entgiftung mit anschließender Rehabilitation wäre in seinem Fall aber sinnvoll, da er schon einmal gezeigt hatte, dass es ihm mit der Suchtbewältigung wirklich ernst ist. Nach einem Maßregelvollzug in der Klinik in Arnsdorf war er zwei Jahre drogenfrei geblieben. „Wegen privater Probleme bin ich dann leider wieder abgerutscht“, sagte der gelernte Mediendesigner am Landgericht. Vom Heroin sei er aber seit dem damaligen Klinikaufenthalt dauerhaft weggekommen.

Das Gericht darf aber nicht alleine darüber entscheiden, ob der Angeklagte alle Voraussetzungen für eine Zurückstellung der Strafvollstreckung zugunsten einer Therapie erfüllt. Dafür muss ein Gutachter hinzugezogen werden. Da es einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bis der Experte zu einer genauen Einschätzung kommt, muss der Prozess ausgesetzt werden.

Der Angeklagte zeigte sich enttäuscht über den Entscheid. „Ich will endlich mit einer Therapie beginnen dürfen. Das ist das Einzige, was wirklich etwas bringt“, sagte er. Nun ginge wieder wertvolle Zeit ins Land.

