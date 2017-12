Drogen, Böller, Fantasie-Führerschein

Verbotene Pyrotechnik Bad Schandau. Am Freitagabend kontrollierten die Beamten am Bahnhof in Bad Schandau drei jugendliche Deutsche. Ein 14-Jähriger aus der Gruppe ergriff sofort die Flucht, konnte aber kurz darauf von den Beamten eingeholt werden. Den Grund für seine Flucht entdeckten die Beamten in seinem Rucksack, welchen er auf seiner Flucht versucht hatte zu verstecken. In diesem befand sich ein Einhandmesser sowie insgesamt 540 Stück Feuerwerkskörper, welche zusammen eine Nettoexplosivmasse von 774,1 Gramm ergeben. Bei einem weiteren Jugendlichen (15) aus der Gruppe fanden die Beamten ein weiteres Einhandmesser und einen Schlagring. Die Pyrotechnik und die aufgefunden Waffen wurde sichergestellt und die Jugendlichen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

38-Jährige muss in Haft A 17. Für eine 38-jährige Rumänin ging es am Freitag auf direkten Weg in die JVA nach Chemnitz. Die 38-Jährige wurde wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 370 Euro verurteilt, welche sie aber bisher nicht bezahlt hatte. Da sie die Geldstrafe auch jetzt nicht zahlte, verbüßt sie jetzt eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA.

Drogenfunde in der S-Bahn Pirna. Am Samstagabend kontrollierten die Beamten in der S-Bahn von Pirna in Richtung Dresden einen 21-jährigen Deutschen. Bei ihm fanden die Beamten kleine Cliptütchen, in welchen sich eine betäubungsmittelähnliche Substanz befand, vermutlich zwei Gramm Marihuana und vier Gramm Amphetamine. Kurz darauf fanden die Beamten bei der Kontrolle eines 39-jährigen Deutschen auf dem Bahnhof Pirna ebenfalls eine kleine Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, vermutlich ein Gramm Marihuana. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.