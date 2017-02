Drogen an intimer Stelle versteckt

Nach Unfall geflüchtet Schirgiswalde. Ein Unfall hat sich in der Nacht zu Dienstag in Schirgiswalde ereignet. Ein Mann war mit seinem VW Caddy auf der Bauernstraße unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er dort von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Danach flüchtete der Mann. Eine Polizeistreife konnte den 47-Jährigen allerdings ermittelt.

Drogen zwischen den Pobacken Sohland. Gut versteckt wähnte offenbar ein 51-Jähriger ein Cliptütchen mit zwei Gramm Crystal. Bundespolizisten fanden es dennoch. Die Beamten beobachteten am Dienstag den Grenzübergang Sohland-Rožany. Gegen 17.30 Uhr bemerkten sie den Mann, die zu Fuß die Grenze nach Deutschland passierte. Eine Kontrolle ergab, dass der Deutsche bereits mehrfach gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Auf Nachfrage ob er Betäubungsmittel dabei habe, verneinte er dies. Dennoch nahmen die Bundespolizisten ihn nach Bautzen aufs Revier mit. Bei der Durchsuchung wurde dann das Cliptütchen mit dem Crystal entdeckt – er hatte es sich zwischen die Pobacken geklemmt.

Versuchter Reifendiebstahl Bautzen. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Bautzen versucht, Reifen zu stehlen. Die Täter gelangten über einen Zaun auf ein Firmengelände an der Neusalzaer Straße und legten sich mehrere Pneus bereit. Offenbar wurden sie dann aber gestört und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Tresor aus der Wand gerissen Schwepnitz. Diebe sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft an der Dresdner Straße eingedrungen. Die Täter rissen den Tresor aus der Verankerung, ließen diesen aber zurück. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Schaden in Höhe von 5 000 Euro.

Betrunken auf die Straße gelaufen Kamenz. Am Dienstagnachmittag informierten Zeugen die Polizei über einen alkoholisierten Mann in Kamenz. Der 34-Jährige war auf die Macherstraße vor fahrende Autos gelaufen und hatte in einem Geschäft Kunden belästigt. Beamte konnten den Mann, der aus Bangladesch stammt, aufgreifen und ihn zum Ausnüchtern in Gewahrsam nehmen. Der 34-Jährige beschimpfte dabei die Polizisten. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen Beleidigung.