Droge Nummer eins ist Alkohol Die meisten Drogenabhängigen im Landkreis Görlitz trinken zu viel. Crystal und Cannabis folgen mit Abstand.

Symbolbild © dpa

Alkohol bleibt unangefochtener Spitzenreiter im Landkreis, wenn es um die Abhängigkeit und Sucht von Drogen geht. Die meisten Suchtabhängigen trinken zu viel. Nur jeder Fünfte, der bei einer der Psychosozialen Beratungsstellen im Landkreis um Hilfe nachsuchte, hatte Probleme mit illegalen Drogen wie Crystal oder Cannabis. Das erklärte Lisa Heinze vor dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises. Frau Heinze ist die neue Sozialplanerin in der Landkreisverwaltung und hat mehrere Monate in der Suchthilfe des Gesundheitsamtes gearbeitet. Sie stellte jüngst im Ausschuss eine Bilanz der Suchtberatungsstellen vor. Demnach hat sich die Zahl der Hilfesuchenden auf hohem Niveau stabilisiert. Rund 1 600 Menschen wurden von den Beratungsstellen betreut, die ganz genauen Zahlen folgen erst im Frühsommer. 300 von ihnen litten unter Abhängigkeit von illegalen Drogen. Crystal stellt in dieser Gruppe das größte Problem dar. 200 der 300 nahmen diese synthetische Droge ein, rund 60 weitere Cannabis.

Crystal Meth spielt auch zunehmend bei Schwangeren eine Rolle. Darüber berichtete die leitende Oberärztin am Görlitzer Klinikum, Kristina Winkler, auf dem Fachforum „Von Gynäkologen für Gynäkologen“ in Görlitz. Der Anteil von drogenabhängigen Frauen sei nach ihrer Beobachtung vor allem in der Altersgruppe der 15- bis 40-Jährigen gestiegen, also im Alter, wo Frauen in der Regel Kinder bekommen. Die verheerende Wirkung, der schnelle körperliche Verfall und die Tatsache, dass die Kinder bereits mitkonsumieren, machten das Thema so wichtig. Doch könnten Ärzte keinen Drogentest ohne Einwilligung der betroffenen Frau vornehmen. Frau Winkler sprach sich dafür aus, die „Frauen nicht zu stigmatisieren, sondern mit ihnen eine Lösung zu finden“.

