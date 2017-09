Dröhnende Motoren auf dem Dreieckskurs Am Wochenende zog es wieder viele Besucher zum Dreiecksrennen, bei dem in elf Klassen 250 Teilnehmer aus ganz Europa messen.

Ob Motorräder, Formelwagen oder Karts, beim fünften Dreiecksrennen wurde den Zuschauern wieder viel geboten. © Rafael Sampedro

Saalendorf Zum fünften Mal zog es die Motorsportfreunde der Region am Wochenende zum Oberlausitzer Dreiecksrennen. Die zahlreichen Zuschauer bekamen dabei etwa 250 Teilnehmer zu sehen, die sich in elf Klassen auf dem sechs Kilometer langen Dreieckskurs zwischen Saalendorf, Jonsdorf und Waltersdorf enge Rennen liefern. Die Teilnehmer kommen dabei aus ganz Europa, etwa Tschechien, der Slowakei, Österreich oder sogar England. Gefahren wurde mit diversen Rennmotorrädern, Formelwagen oder Tourenwagen, starten durften Fahrzeuge aus der Vorkriegszeit bis zum Baujahr 1989. Neben den Rennen gab es für die Zuschauer weitere Höhepunkte, so etwa Taxifahrten im Sportwagen, deren Erlös dem Verein Sonnenstrahl e.V. in Dresden zugutekommt, der sich um krebskranke Kinder und Jugendliche kümmert. Unser Fotograf hat zahlreiche Eindrücke in Bildern eingefangen. (szo)

