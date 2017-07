DRK sucht Wäschekörbe Die Kleiderkammer an der Liebstädter Straße in Pirna ist eigentlich gut gefüllt. Allerdings mangelt es an ganz bestimmten Dingen.

Die Kleiderkammer des DRK in Pirna – hier ein Archivbild – braucht unter anderem Herren- und Sportschuhe sowie Herrenbekleidung. © Marko Förster

Spendable Pirnaer: Dank eines reichhaltigen Spendenaufkommens konnte die DRK-Kleiderkammer auf der Liebstädter Straße in Pirna in diesem Jahr monatlich über 100 Hilfsbedürftige versorgen. Man sei froh, so DRK-Sprecherin Sandra Mann, auf diese Weise vielen Notleidenden und ihren Familien in der Region helfen zu können. Wer die Hilfe der Kleiderkammer benötigt, muss lediglich nachweisen, dass er tatsächlich bedürftig ist. Laut des Pirnaer DRK-Kreisverbandes reiche dafür aus, einen gültigen Nachweis über den Bezug von Sozialleistungen vorzulegen – beispielsweise einen Bafög-, Wohngeld- oder ALG-II-Bescheid. Eine Sonderregelung hingegen besteht für Senioren: Rentner können die Hilfe der Kleiderkammer in Anspruch nehmen, sobald sie das 75. Lebensjahr erreicht haben.

Und weil sich einige noch immer verlaufen, weist das DRK nochmals auf den nun nicht mehr ganz neuen Standort hin. Die Kleiderkammer hat schon seit März 2015 ihren Sitz im Gebäude Liebstädter Straße 4 b in Pirna. Die frühere Kleiderkammer auf der Albert-Barthel-Straße in Copitz existiert längst nicht mehr, auch wenn Suchende sich ab und an noch dorthin verirren.

Dank der Hilfe von Ehrenamtlern ist die Kleiderkammer stets montags und mittwochs, von 9 bis 16 Uhr, sowie dienstags und donnerstags, von 9 bis 18 Uhr, geöffnet. Die Lager sind laut Sandra Mann gut gefüllt, an bestimmten Dingen mangelt es aber noch. So werden beispielsweise Herrenschuhe in den Größen 39 bis 42, Sportschuhe für Männer und Frauen, Herren-T-Shirts, Herrenhemden, Unterwäsche für Männer sowie Herrenhosen benötigt. Darüber hinaus, so das DRK, freue man sich vor allem über noch gebrauchsfähige Wäschekörbe.

zur Startseite