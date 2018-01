DRK spendet für Kinderhaus Über den Erlös des ersten Weihnachtsmarktes in der Herbstsonne freuen sich die Kinder im Langen Gässchen.

Gekommen, um die Vogelhochzeit in der „Herbstsonne“ Kamenz vorzuführen. Gegangen mit einem riesigen Scheck: Die Kinder der Kita am Langen Gässchen freuten sich sehr über die Spende des DRK. © privat

Kamenz. Über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk sozusagen freuten sich jetzt die Kinder des Kinderhauses am Langen Gässchen in Kamenz. Sie waren in das Seniorenzentrum Herbstsonne am Ulmenweg eigentlich eingeladen worden, um dort ihr Programm zur diesjährigen Vogelhochzeit aufzuführen. Das kam natürlich wie immer prima an, und die alten Leute freuten sich über die zwitschernde und singende Schar. „Dieser alte Brauch ist allen bekannt und es war eine Freude, den Kindern zuzusehen“, hieß es. Neben viel Applaus und lächelnden Gesichtern, gab es dieses Mal aber auch noch eine große Überraschung: Eine Spende der Bewohner des Betreuten Wohnens in Höhe von 350 Euro wurde übergeben. „Dieses Geld wurde am 15. Dezember 2017 beim 1. Weihnachtmarkt eingenommen. Dafür hatten die Bewohner des Betreuten Wohnens und viele fleißige Helfer und Mitarbeiter viele Stunden der Vorbereitung investiert“, war zu erfahren. „Durch den Verkauf von Glühwein, Kaffee, frischgebackenen Waffeln, selbstgebastelten Kleinigkeiten und vielen mehr kam der Erlös für die Kinder zustande. Alle hatten sehr viel Spaß bei der Organisation und Durchführung und am Abend war man sich schon einig: 2018 wird es den 2. Weihnachtmarkt geben – natürlich ebenfalls wieder für einen guten Zweck!“

Das Kinderhaus am Langen Gässchen freute sich natürlich über die großzügige Gabe. Und es kommt zur rechten Zeit. „Wir verwenden das Geld gleich für die dringende Sanierung unseres Bades im Erdgeschoss“, freut sich die Kita-Leiterin Ulrike Kadenbach. (if)

