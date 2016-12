DRK Pirna gewinnt Geld Der Verkauf von Losen der Glücksspirale brachte dem Pirnaer DRK einen Geldsegen.

Überraschender Geldsegen: Der Pirnaer DRK-Kreisverband hat jetzt vom Verkauf von Losen der Glücksspirale profitiert. Die Lotterie überreichte in dieser Woche einen Erlös von reichlich 10000 Euro an den Verein. Mit jedem verkauften Los fördert die Glücksspirale unter anderem Projekte der freien Wohlfahrtspflege. In den Genuss des vorweihnachtlichen Geschenks kommen laut Kreisverbandchef Oliver Wehner die Bereitschaft, das Personenauskunftswesen, die organisatorischen Leiter und das Jugendrotkreuz. Mithilfe der Finanzspritze werden beispielsweise neue Defibrillatoren, Trainingsgeräte, Hochdruckreiniger, Klapptafeln und Laptops angeschafft. Darüber hinaus gibt es auch sogenannte Führungsmittelsätze, die im Fall eines Großschadensereignisses den Einsatzleitern helfen sollen, einen organisierten Ablauf zu gewährleisten. Mit dem neuen Material soll die Qualität der DRK-Arbeit weiter sichergestellt werden. (SZ/mö)

