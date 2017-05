DRK-Kinderfest war klasse Mit freudigen Augen blickten die Kinder des DRK Kindergartens Max und Moritz aufs Fest. Es war liebevoll vorbereitet.

Die Kinder waren mit großer Begeisterung dabei. Der DRK-Kindergarten hatte Freitag wieder ein tolles Fest gestaltet. © Bernd Goldammer

Das Leben kann manchmal so richtig gemein sein. Freitag mag dieser Gedanke so manchem Besucher des DRK-Festes im Kindergarten „Max & Moritz“ durch den Kopf gegangen sein. Alles war wieder erstklassig vorbereitet. Und viele Kinder warteten schon sehnsüchtig darauf, dass all die Aktivitäten eröffnet werden. Das Kindergarten-Team hatte einen tollen Nachmittag vorbereitet. Aus Dresden war Ralf Schroth mit zahlreichen Elektroautos angereist. Im DRK-Kindergarten hatte er eine kleine Rennstrecke aufgebaut. Schon beim Aufbau hatten ihn die Kinder gesehen. Und auf das wundervolle Kinderkarussell von Michael Müller-Milano, ebenfalls aus Dresden, freuten sich die Kleinen ebenso.

Doch bevor dieses herrlich geplante DRK-Fest von Kita-Chefin Gabriele Großmann eröffnet werden konnte, öffnete der Himmel seine Schleusen – und wenige Sekunden später ging ein fürchterlicher Gewitterregen über der Bierstadt nieder. Wer beim DRK-Fest dabei sein wollte, brauchte also Geduld und Hoffnung. Man kann nur ahnen, wie sich Kindergarten-Leiterin Gabriele Großmann nach diesem Gewitter gefühlt haben muss. Schließlich war so viel Zeit in die Vorbereitung geflossen ...

Bunter Trubel trotz Regens

Gegen 16 Uhr war der Regen zwar vorüber, aber nur für kurze Zeit. Gabriele Großmann nutzte die Gunst der Stunde, um Kinder und Eltern herzlich zu begrüßen und auf all die herrlichen Details dieses Festes hinzuweisen. Und dann begann der Trubel, auch wenn es zwischendurch immer wieder mal regnete. Auch der Rettungswagen des DRK fand reges Interesse. Die Kinder gingen hier ein und aus. Verständlich, daraus könnte ja mal ein Berufswunsch werden.

Natürlich waren auch die beliebten Kinderschminker wieder im Einsatz, und in den Räumen der Kitas gab es weitere Aktivitäten. Ein Stand mit Themen zur Ersten Hilfe zum Beispiel. Das war überaus interessant. Auch Tino Lafeld war in Familie unterwegs. Er fand die Vorbereitung großartig. Der gleichen Meinung war auch Gottfried Hesse, der Nachwuchschef des Radeberger Spielmannszuges. „Jedes Jahr ist es uns eine Freude, hier mit unserem Kinderspielmannszug den musikalischen Schlusspunkt zu setzen. Nächstes Jahr kommen wir gern wieder“, sagt er.

