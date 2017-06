DRK-Jugend zeigt ihr Können Am Sonnabend haben sich Jugendrotkreuz-Gruppen aus Sachsen zum Landeswettbewerb in Jonsdorf getroffen.

An dieser Wettbewerbsstation mussten die Kinder wissen, was bei Verbrennungswunden zu tun ist. © Grit Lobstein

Theo, Rudolf, Emilia, Felicitas und die zwei Lauras strahlen übers ganze Gesicht, ihnen ist gelungen, wovon alle 70 Teilnehmer geträumt haben. Sie stehen auf dem Siegertreppchen des DRK-Landeswettbewerb der Stufe I und Bambini ganz oben. Aber dafür haben die Dippoldiswalder auch mächtig geübt. Seit der Grundschule sind die jetzt Zehn- bis Zwölfjährigen im Jugendrotkreuz und lernen die richtige Vorgehensweise in Sachen Erster Hilfe. Bei dem geforderten Leistungsspektrum dieses landesweiten Wettbewerbs war dies auch nötig. Schließlich reichte der Umfang von Praxisübungen in Erster Hilfe über Wissensfragen bis hin zu kreativen und musischen Stationen. Teamfähigkeit, Schnelligkeit und Geschicklichkeit waren außerdem gefragt.

Der Parcours führte rund um die Schkola in Jonsdorf. „Dies war unsere Schlechtwettervariante“, sagten die Veranstalter vom DRK-Landesverband Sachsen, denn ursprünglich sollte der Wettbewerbsparcours rund um den Hieronymus verlaufen. So waren es für die Teilnehmer zwar kürzere Wege, aber die unterschiedlichen Notfallsituationen hatten es genauso in sich. So mussten beispielsweise real geschminkte „Verletzte“ erstversorgt werden. Die jungen Helfer mussten zeigen, wie sie einen Verband anlegen, den Verunfallten in eine stabile Seiten- oder Schocklage verbringen oder Verbrennungen behandeln. Stationen der Bereiche Rotkreuz-Wissen, musisch-kulturelle Bildung, Soziales und Sport-Spiel ergänzten den Parcours. „Man kann nicht früh genug damit anfangen, junge Menschen in Erster Hilfe auszubilden“, wissen die Organisatoren, „denn nur, wer sich auskennt, wird im Notfall handeln.“

Die Veranstaltung war mit insgesamt rund 150 Personen, inklusive Organisationsteam und ehrenamtlichen Helfern, eine von drei großen dieser Art, die der DRK-Landesverband Sachsen jedes Jahr an einem anderen Ort ausrichtet. Der DRK-Kreisverband Zittau hatte sich dieses Jahr bereit erklärt, dies zu übernehmen. „Ohne die Hilfe unserer zahlreichen ehrenamtlichen Kameraden sowie einiger Sponsoren, könnten wir so etwas nicht stemmen“, so Anja Schnitter, Koordinatorin im Ehrenamt beim DRK Zittau. So hat die Tischlerei Schnitter ein Podest und das Siegertreppchen gebaut, und der gespendete Joghurt einer namhaften sächsischen Molkerei half dem Zittauer Betreuungsteam bei der Verpflegung der ganzen Truppe.

Damit der Spaß auch am Rand des Wettbewerbs nicht zu kurz kam, stand das Wochenende unter dem Motto „Der König von Narnia“. Und so war es auch ein Königspaar, welches den Teilnehmern zur Siegerehrung die Medaillen und Urkunden überreichte. Übrigens haben auch die Zittauer Bambini-Teilnehmer eine Goldmedaille in Empfang genommen. Zwar starteten die vier Jungs und ein Mädchen aus der Hartauer Schkola und der Olbersdorfer Grundschule ohne Konkurrenz, aber sie gaben ihr Bestes und wurden belohnt.

zur Startseite