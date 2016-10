DRK bildet Rettungshelfer aus

Gemeinsam mit dem DRK-Bildungswerk Sachsen bietet der Kreisverband Pirna im kommenden Jahr wieder eine Grundausbildung zum Rettungshelfer an. Der Vollzeit-Kurs findet nach Angaben des DRK vom 16. Januar bis zum 13. Februar, der berufsbegleitende Kurs vom 21. Februar bis zum 29. April statt. Danach folgt ein Praktikum von Ende Mai bis Ende Juli.

Obwohl der Einsatzschwerpunkt der Rettungshelfer im Krankentransport liegt, können sie auch bei Notfällen assistieren. Die Ausbildung ist stufenartig aufgebaut und gliedert sich in das Modul Rettungshelfer sowie das Abschlussmodul Rettungssanitäter. Rettungssanitäter wirken in der Notfallrettung und im Krankentransport mit. Anmelden für die Grundkurse kann man sich bis drei Wochen vor Beginn über das Bildungswerk Sachsen online, per E-Mail oder per Telefon. (SZ)

www.drkpirna.de, 0351 4333938

