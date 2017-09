Drittschlechteste Saison seit 1995 Die Betreiber des Nieskyer Waldbades sind mit den Besucherzahlen unzufrieden und sehen den Grund im Wetter.

Das Waldbad in Niesky © André Schulze

Langsam werden die Tage kürzer, und auch die Temperaturen sind bereits typisch für den Herbst. Auch das Nieskyer Waldbad hat seit Beginn des Monats die Tore geschlossen. Zeit, einmal auf die zurückliegende Badesaison zu blicken.

Nach einigen Vorbereitungsarbeiten öffneten sich am 25. Mai erstmals in diesem Jahr die Türen zu Nieskys Badeanstalt. Wie Sabine Michler von den Stadtwerken Niesky mitteilt, kamen in diesem Jahr insgesamt 21 022 Gäste in das Waldbad. „Mit den Besucherzahlen der diesjährigen Waldbadsaison sind wir natürlich nicht zufrieden. Es war die drittschlechteste Saison seit der Modernisierung der Freizeitanlage im Jahr 1995. Aber gegen das Wetter ist man leider machtlos.“ Das Interesse an dem Freizeitbad und die damit verbundenen Gästezahlen seien stark von der Witterung abhängig, heißt es vom Betreiber, den Stadtwerken. Das wechselhafte und oft kühle Wetter habe die Badesaison 2017 so über den gesamten Zeitraum von Mai bis August beeinflusst. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich der Betreiber entschlossen hatte, am 31. August die Tore zu schließen und die Saison zu beenden.

Bereits im Vorjahr musste man hier einen Besucherrückgang von fast 10 000 Gästen feststellen. In dem doch recht heißen und damit verbundenen guten Badejahr 2015 kamen damals noch 30 000 Besucher in das Waldbad. Rein wettertechnisch gestaltete sich die Saison 2014 ähnlich wie die diesjährige Saison. Auch damals kamen nur reichlich 20 000 Besucher an den Beckenrand.

Zufrieden ist man hingegen über ausbleibende schlimme Unfälle auf dem Gelände der Sportstätte. Gerade an Wochenenden und heißen Sommertagen, wenn zeitgleich viele Nieskyer auf dem Areal unterwegs sind, ist es nicht immer leicht, dies zu realisieren. Ein großes Dankeschön seitens des Betreibers geht aus diesem Grund an die eingesetzten Saisonkräfte und Rettungsschwimmer, welche ein reibungsloses und unfallfreies Badeerlebnis erst ermöglichen.

Blickt man auf die Tarife des Waldbades, können die Nieskyer doch recht zufrieden sein. So müssen Erwachsene hier für eine Tageskarte vier Euro berappen. Dieser Preis ist identisch mit den Angeboten des Bades in Reichenbach.

zur Startseite