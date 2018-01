Drittes Leben für die Striezelmarktfichte Teile des Baumes dienen beim Skiweltcup am Wochenende als Streckenbegrenzung. Doch noch immer stellt sich die Frage, wie grün die Veranstaltung ist.

Wettkampfchef Georg Zipfel und Maskottchen Skitty teilen die Striezelmarktfichte. Einzelne Äste sollen beim Weltcup die Strecke abgrenzen. © Christian Juppe

Wettkampfchef Georg Zipfel und Maskottchen Skitty sind gut drauf. Die Vorbereitungen für ihren Skiweltcup laufen auf Hochtouren. Und nun bekommen sie auch noch Hilfe von der Stadt: Mit Gartenscheren dürfen sie die Striezelmarktfichte zerschneiden und drei Säcke voll einzelner Äste mitnehmen. Die sollen als Streckenbegrenzung am Elbufer dienen.

„Im Start- und Zielbereich werden sie alle zwei Meter stehen. Auf der Strecke alle zehn“, sagt Wettkampfchef Zipfel. Vor allem für die Fernsehkameras, die Bilder von der Premiere des Skiweltcups aus Dresden in alle Welt senden, will er ein schönes Bild schaffen. Doch ganz ungetrübt ist es nicht. Erst am Dienstag hat sich Petra Zais, sportpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, in der Sächsischen Zeitung kritisch zum Weltcup geäußert. Für sie ist es zum Beispiel „unverständlich“, wie die Dresdner Grünen der 300 000-Euro-Finanzspritze für das Event zustimmen konnten.

Der sportpolitische Sprecher der Grünen im Stadtrat, Torsten Schulze, ist beim Baumschnitttermin auf dem Altmarkt dabei und zeigt sich von der Äußerung überrascht. Die Grünen hätten sich vor dem Beschluss im Stadtrat umfangreiche Gedanken gemacht. Für ihn ist der künstlich hergestellte Schnee, der in die Innenstadt gefahren wird, nur ein Aspekt. Er sieht vielmehr positive Effekte für die Hotels, die sich in der schwachen Wintersaison über zusätzliche Buchungen freuen. Auch die Gastronomen würden gewinnen, hiesige Firmen durch den Aufbau Aufträge generieren.

Einen großen Vorteil sieht Schulze aber vor allem darin, dass der Weltcup in der Stadt stattfindet. Die Teams schlafen im angrenzenden Hotel Bellevue. Es gibt nicht nur kurze Wege für sie, sondern die Zuschauer können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. „Meist ist es ja eher so, dass in die Wintersportgebiete mit dem eigenen Auto gefahren wird“, sagt er. Wie grün der Weltcup am Ende ist, soll ein Bericht des Veranstalters zeigen, in dem die erreichten Nachhaltigkeits- und Umweltschutzziele aufgezeigt werden.

Wettkampfchef Georg Zipfel ist vom Erfolg überzeugt. Er glaubt, dass durch den Weltcup weitere Menschen für den Sport begeistert werden können. Und am Ende für einen größeren Zulauf in die bestehenden Skigebiete in den Bergen sorgen.

zur Startseite